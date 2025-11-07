viernes 7 de noviembre 2025

Este viernes

Amplio operativo aéreo en San Juan para trasladar a una jachallera con graves problemas de salud

Durante la mañana se realizó el traslado de la paciente en el helicóptero de la provincia. La tarea demandó el trabajo conjunto de distintos organismos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes, desarrollaron un importante operativo para trasladar a una paciente de Jáchal al Hospital Rawson a bordo del helicóperto provincial. (Foto: Actualidad Jachallera)

La rápida coordinación entre equipos de salud, seguridad y emergencias hizo posible un operativo aéreo que unió Jáchal con la Capital de San Juan este viernes, por la salud de una mujer gravemente enferma. Según trascendió, la vecina del departamento del norte sufrió un cuadro renal crítico fue trasladada en helicóptero al Hospital Rawson, donde continúa su tratamiento.

El director del Hospital San Roque, doctor Carlos Páez, comentó al medio Actualidad Jachallera que la coordinación entre las distintas áreas involucradas para garantizar una respuesta rápida y un traslado seguro.

Según se informó, la paciente había sido derivada inicialmente desde el hospital de Rodeo al Hospital San Roque de Jáchal, donde los profesionales médicos determinaron la necesidad de un traslado urgente debido al agravamiento de su cuadro renal.

La aeroevacuación sanitaria fue organizada por el Ministerio de Salud Pública a través de la Subsecretaría de Medicina Preventiva, en conjunto con el personal médico y administrativo del hospital jachallero. También intervinieron efectivos de la Comisaría 21ª, quienes escoltaron la ambulancia y facilitaron el paso del vehículo sanitario hasta el helipuerto del Aeroclub de Frontera Jáchal, donde aguardaba la aeronave.

En el operativo colaboraron además miembros de Protección Civil de Jáchal y Bomberos de la Policía de San Juan, encargados de las tareas logísticas, de seguridad y apoyo durante el procedimiento.

El vuelo sanitario partió desde el aeroclub local con destino a la capital provincial, donde la paciente fue recibida en el Hospital Guillermo Rawson para continuar con su tratamiento.

El doctor Páez destacó la relevancia de este tipo de acciones conjuntas: “La articulación entre los organismos provinciales y locales fue fundamental para que el traslado se concretara con éxito y en el menor tiempo posible”, afirmó.

