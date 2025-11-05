El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos.

El Gobierno de San Juan, a través de Fiduciaria San Juan; realizará este mes el primer concurso de precios buscando un comprador para los 6.507.483 litros de mosto sulfitado en manos del estado. El producto quedó como resultado del operativo crediticio que se implementó en la vendimia 2025, para asistir a los productores a cosechar sus uvas y a las bodegas a elaborar, en un contexto difícil.

Es la primera vez que la gestión orreguista hará una operación de este tipo, en la que un producto generado como garantía de crédito - en este caso, el mosto- es puesto a la venta por el Estado para recuperar los fondos anticipados.

El presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelussini, explicó que lo interesados en quedarse con el mosto deben retirar las bases y condiciones para participar en la compra en Fiduciaria San Juan hasta el 10 de noviembre, mientras que la apertura de sobres de oferentes se realizará el 17 de noviembre a las 9, en la Escribanía de Gobierno.

El precio base se fijó en 27,5 centavos de dólar por litro, considerado razonable según las proyecciones económicas que se utilizaron al diseñar el operativo. Los compradores pueden presentar ofertas parciales o por la totalidad del volumen disponible, y la Fiduciaria podrá declarar desierta la venta si las propuestas no resultan convenientes, indicó Gelussini.

Un operativo pensado para ayudar al sector

El mosto en venta es fruto del plan de financiamiento “Anticipo Cosecha, Acarreo y Elaboración 2025”, creado con el objetivo de acompañar a los productores y sostener la actividad agroindustrial en un contexto económico complejo. Fue un operativo conjunto con la provincia de Mendoza, que lo instrumentó en forma similar en esa provincia.

El programa otorgó créditos a los productores y las bodegas. Se financió a los interesados en participar con un aporte de 150 pesos por kilo de uva con aptitud para la elaboración de mosto ingresado al operativo. Estos créditos estarán garantizados con el mismo producto (mosto), tomando como precio referencial 250 pesos por kilogramo de uva.

Las bodegas estaban obligadas a pagar al menos 90 pesos al productor para levantar la cosecha, y los 60 pesos restantes podían destinarse a cubrir gastos de elaboración.

El préstamo estaba garantizado con el mismo mosto elaborado, y las bodegas podían cancelar el crédito de dos formas: devolviendo el dinero o entregando litros de mosto equivalentes al valor financiado, antes del 31 de diciembre. Según confirmaron desde la Fiduciaria, todas las bodegas eligieron pagar en especie, generando el stock que hoy la Provincia pone a la venta.

Gelussini remarcó que el proceso debe cerrarse antes del 31 de enero, fecha límite establecida en los contratos. A partir de entonces, las bodegas comenzarían a cobrar por la estadía del producto almacenado, lo que apura la concreción de la subasta.

Una operación inédita

En términos simples, la venta de mosto funciona como una subasta pública de un bien que el Estado recibió como garantía, algo comparable a cuando un banco ejecuta un crédito y se queda con el activo prendado.

Con la comercialización de este volumen, el Gobierno busca recuperar el capital prestado durante la vendimia y dar un cierre financiero al operativo 2025, que permitió sostener la actividad en plena crisis.