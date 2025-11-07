viernes 7 de noviembre 2025

Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol

Melisa Flores, Carla Masiero y Matías Brocca intengran el elenco de “San Juan, mi tierra querida”. Con disciplina y pasión, estos tres bailarines con discapacidad demuestran que todo se puede.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.

Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a "San Juan, mi tierra querida", el show central de la Fiesta Nacional del Sol.

La danza tiene el poder de unir, emocionar y transformar. En el Velódromo de San Juan, ese poder cobra vida cada tarde, cuando tres jóvenes bailarines ensayan junto a otras decenas de artistas para dar forma a “San Juan, mi tierra querida”, el show central de la Fiesta Nacional del Sol 2025. Melisa Flores, Carla Masiero y Matías Brocca no solo dominan los pasos y las coreografías con dedicación y alegría: también encarnan una historia de esfuerzo, inclusión y amor por el arte que inspira a todos los que los rodean.

Con una energía contagiosa y una sonrisa que anticipa la emoción del debut, Melisa, Carla y Matías se preparan cada día para uno de los eventos más esperados del año en San Juan. Los tres fueron seleccionados tras participar del casting general de bailarines, al igual que el resto del elenco. Se inscribieron, audicionaron, esperaron los resultados y celebraron la noticia junto a sus familias cuando se confirmó su incorporación al show.

La inclusión no fue una decisión simbólica, sino el resultado de un proceso artístico abierto, profesional y transparente. La directora general del espectáculo, Belén Montilla, valoró especialmente el desempeño del trío: “Se han incorporado totalmente a la dinámica del show. La coreografía es exigente y ellos la han aprendido sin ningún problema. Son muy comprometidos y tienen una energía hermosa”, destacó.

Los ensayos se desarrollan en el Velódromo Vicente Chancay, donde el elenco trabaja a diario para ajustar cada detalle del espectáculo, que se presentará cada noche de la fiesta que se vivirá los próximo 20, 21 y 22 de noviembre en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. Melisa, Carla y Matías ensayan junto a sus compañeros durante cuatro horas diarias, compartiendo rutinas, transporte y camaradería. Viajando todos juntos en colectivo, son parte del mismo equipo, sin diferencias ni distinciones.

El espectáculo “San Juan, mi tierra querida” promete ser una puesta en escena vibrante y emotiva, que combinará danza, música, historia y tecnología para rendir homenaje a la identidad sanjuanina. Este año, además, la inclusión se extiende más allá del escenario: en el equipo de utilería trabajan Raúl Guajardo y Mario Morales, mientras que en vestuario lo hacen Cristian Contrera y Yohana Orisellos, todos ellos seleccionados a través del programa laboral de la Dirección de Discapacidad.

La cuenta regresiva para el gran debut ya comenzó. El estreno será el 20 de noviembre, y las funciones se presentarán todos los días a las 21 horas en el Velódromo de San Juan. Las entradas más económicas cuestan $5.000, e incluyen el ingreso tanto a la feria como al show central. Los tickets pueden adquirirse a través de Autoentrada o en la boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

