Por el Día Mundial de la Diabetes se realizará una jornada de concientización en el Hospital Rawson

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La fecha fue elegida por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Como en cada oportunidad, la efeméride invita a crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad y en ese contexto, en el Hospital Rawson se estará llevando adelante una jornada destinada a toda la comunidad sanjuanina.
La actividad, organizada por la sección de Endocrinología de los Servicios de Clínica Médica y Pediatría del nosocomio, consistirá en stands con información sobre la diabetes para quienes se acerquen. Además, habrá charlas educativas y controles de salud en diabetes.
También se han previsto juegos recreativos y encuentro de pacientes y familias, quienes brindarán testimonio con el propósito de concientizar y ampliar la información que se tiene sobre la enfermedad.
La jornada se llevará a cabo el mismo viernes 14 de noviembre, desde las 9 horas y se extenderá hasta el mediodía, en el hall de ingreso del edificio central del hospital. La actividad es libre y gratuita y se invita a la comunidad sanjuanina a participar y conocer más sobre esta enfermedad.