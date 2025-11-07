Por el Día Mundial de la Diabetes se realizará una jornada de concientización en el Hospital Rawson

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes . La fecha fue elegida por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Como en cada oportunidad, la efeméride invita a crear conciencia sobre el impacto de esta enfermedad y en ese contexto, en el Hospital Rawson se estará llevando adelante una jornada destinada a toda la comunidad sanjuanina.

La actividad, organizada por la sección de Endocrinología de los Servicios de Clínica Médica y Pediatría del nosocomio, consistirá en stands con información sobre la diabetes para quienes se acerquen. Además, habrá charlas educativas y controles de salud en diabetes.

También se han previsto juegos recreativos y encuentro de pacientes y familias, quienes brindarán testimonio con el propósito de concientizar y ampliar la información que se tiene sobre la enfermedad.

La jornada se llevará a cabo el mismo viernes 14 de noviembre, desde las 9 horas y se extenderá hasta el mediodía, en el hall de ingreso del edificio central del hospital. La actividad es libre y gratuita y se invita a la comunidad sanjuanina a participar y conocer más sobre esta enfermedad.