viernes 7 de noviembre 2025

Se viene el verano

Punta Negra se transforma con los nuevos miradores: los primeros ya van por el 60%

Los primeros miradores muestran su diseño y equipamiento, consolidando a Punta Negra como un polo turístico y recreativo de referencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los miradores del dique Punta Negra.&nbsp;

Los miradores del dique Punta Negra. 

Las primeras estructuras del nuevo circuito de miradores en el dique Punta Negra ya empiezan a cambiar el paisaje. Quienes recorren la zona pueden observar cómo estos espacios se van configurando como puntos de encuentro, descanso y contemplación del lago y las montañas.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, contempla la construcción de cinco miradores distribuidos en el perilago. Cada uno incorpora áreas de descanso, senderos seguros, mobiliario, equipamiento sustentable y propuestas de diseño que buscan integrarse de forma armónica con el entorno natural.

image

Los trabajos que se ejecutan en los Miradores Nº 1 y Nº 2 presentan un avance aproximado del 60% y se encuentran en etapa de consolidación estructural. En ambos espacios ya se montaron las estructuras metálicas de parasoles tipo cosmos, se colocó gran parte del mobiliario (bancos y mesas) y se ejecutaron muros y plataformas de contención. Actualmente se trabaja en:

  • Armado y encofrado de muros de contención.
  • Llenado de hormigón en barandas y bordes peatonales.
  • Montaje progresivo de chapas microperforadas que conformarán la cubierta de sombra.
  • Fabricación y ajuste de piezas metálicas.
  • Avance en la instalación eléctrica.

Además, en el Mirador Nº 1 se realiza una adecuación del diseño original para mejorar la accesibilidad.

Más que una sombra

Hay más miradores en marcha en el dique. La obra del Nº 5 se encuentra próxima a ser completada, el espacio cuenta con mobiliario completo, parasoles metálicos con iluminación LED integrada, estación solar para carga de celulares, inflador solar para bicicletas, barandas, cartelería retroiluminada y estacionamiento pavimentado. Se están ejecutando las correcciones finales y la limpieza de obra.

El Mirador Nº 4 cuenta con un diseño diferente a los otros miradores ya que está diseñado como punto fotográfico principal del circuito. No posee estructuras de sombra, sino un cartel retroiluminado que funcionará como hito visual. Incluye dos mesas con bases, sendero peatonal accesible y dos torres de iluminación. Actualmente se realizan contrapisos, hormigonado menor y traslado de mobiliario desde talleres.

En el Mirador Nº 3 se realizan trabajos iniciales y de movimiento de suelos.

A través de estas acciones, el Gobierno de San Juan busca consolidar al dique Punta Negra como un espacio turístico y recreativo de importancia provincial, promoviendo la integración con el entorno natural, la accesibilidad y la incorporación de equipamiento sustentable.

