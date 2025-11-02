domingo 2 de noviembre 2025

Propuesta

Los mejores DJ de San Juan se juntan en una fiesta en formato "sunset", con el dique Punta Negra como escenario

Con un line up provincial y un DJ nacional sorpresa, Gozen vuelve el próximo 15 de noviembre con un escenario natural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-31 at 9.50.58 PM

El próximo viernes 15 de noviembre, el dique Punta Negra será el escenario de una propuesta distinta: Gozen, un evento producido por Ceres que combina bienestar, arte y música electrónica en uno de los paisajes más imponentes de la provincia.

Más que una fiesta, Gozen invita a vivir un encuentro integral de conexión, arte y consciencia. A lo largo de la jornada, el público podrá participar en actividades holísticas y terapias alternativas como yoga, reiki, danza, tarot y oráculos, además de recorrer la Expo del Ser, un espacio dedicado al bienestar, la espiritualidad y el desarrollo personal.

La experiencia se completará con degustaciones de vinos y coctelería de autor, junto a propuestas gastronómicas saludables que acompañarán el atardecer en un entorno natural incomparable.

La música será uno de los ejes centrales del encuentro. El line up de esta edición reunirá a reconocidos DJs sanjuaninos y contará con la presencia de un DJ nacional de gran trayectoria, que será anunciado en los próximos días a través de las redes oficiales de la productora. El DJ Set en formato sunset promete un viaje sonoro que recorrerá estilos como el Afro House, el Melodic Techno, el Progressive y el Indie, en una tarde diseñada para celebrar la energía del atardecer y la magia del entorno.

Producido por Seres, Gozen continúa consolidándose como una experiencia que impulsa la cultura y el turismo sanjuanino, posicionando a la provincia como un nuevo punto de referencia para los amantes de la música electrónica consciente y las experiencias al aire libre. La productora viene marcando tendencia con sus eventos por su mirada integral, que une arte, naturaleza y comunidad en celebraciones que buscan dejar huella.

Las entradas ya se encuentran disponibles en tres tandas, con beneficios especiales para quienes ingresen antes de las 19 horas, incluyendo todas las degustaciones y experiencias holísticas mencionadas. El line up completo será revelado la próxima semana y promete una jornada de conexión, música y energía frente al imponente paisaje del dique Punta Negra.

