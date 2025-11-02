domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Virales en TikTok: sanjuaninos protagonizaron un divertido susto arriba de un colectivo

El video se volvió viral en TikTok por la divertida reacción de los chicos ante el frenazo inesperado, quienes aseguraron en los comentarios que llegaron sin problemas a la fiesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-02 at 1.15.21 PM

Un grupo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en TikTok luego de compartir un video que muestra su particular viaje a la fiesta de Halloween. Los chicos, todos disfrazados, iban en la parte trasera del colectivo 208 cuando, de manera inesperada, el vehículo frenó de golpe y sufrió un leve choque.

Lee además
una conductora paso el rojo y provoco un fuerte choque cerca del centro civico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
ascienden a 8 los muertos en el tragico vuelco en misiones
Tragedia

Ascienden a 8 los muertos en el trágico vuelco en Misiones

El momento quedó registrado en el video, donde se los escucha gritar entre risas: “¡Ay, la…!”. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y los jóvenes llegaron sanos y salvos a la fiesta. En los comentarios, ellos mismos tranquilizaron a sus seguidores, asegurando que todo estaba bien.

El clip rápidamente ganó popularidad y superó los 70.000 “me gusta”, convirtiéndose en uno de los virales más comentados de la noche de Halloween en la provincia.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Susto y risas en Halloween Un grupo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en TikTok tras el frenazo inesperado del colectivo 208 mientras viajaban disfrazados a una fiesta. Entre gritos y risas, dejaron claro que llegaron bien a destino. El video ya superó los 70.000 “me gusta”. *Gentileza: cande.quiroga79 Más info en @tiempodesanjuan #chiste #viral #humor #sanjuan #tiempodesanjuan"

Temas
Seguí leyendo

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud

Martina Muro, la enérgica y tierna pluma sanjuanina que ya se disfruta en Sudamérica

La realidad de la pediatría en San Juan y los motivos por los que hay cada vez menos profesionales

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Revolución jachallera en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina: en videos, así fue el sábado de guitarreada y baile

San Juan amaneció entre nubes: el video del encantador paisaje

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde el aire, como es el primer barrio que construye el ipv en san juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez

Te Puede Interesar

San Martín, por la épica en el Gambarte
Enviados especiales

San Martín, por la épica en el Gambarte

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera
Villa Krause

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud video
Video

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud