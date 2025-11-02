Virales en TikTok: sanjuaninos protagonizaron un divertido susto arriba de un colectivo

Un grupo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en TikTok luego de compartir un video que muestra su particular viaje a la fiesta de Halloween. Los chicos, todos disfrazados, iban en la parte trasera del colectivo 208 cuando, de manera inesperada, el vehículo frenó de golpe y sufrió un leve choque.

El momento quedó registrado en el video, donde se los escucha gritar entre risas: “¡Ay, la…!”. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y los jóvenes llegaron sanos y salvos a la fiesta. En los comentarios, ellos mismos tranquilizaron a sus seguidores, asegurando que todo estaba bien.

El clip rápidamente ganó popularidad y superó los 70.000 “me gusta”, convirtiéndose en uno de los virales más comentados de la noche de Halloween en la provincia. Video Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Susto y risas en Halloween Un grupo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en TikTok tras el frenazo inesperado del colectivo 208 mientras viajaban disfrazados a una fiesta. Entre gritos y risas, dejaron claro que llegaron bien a destino. El video ya superó los 70.000 “me gusta”. *Gentileza: cande.quiroga79 Más info en @tiempodesanjuan #chiste #viral #humor #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

