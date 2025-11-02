domingo 2 de noviembre 2025

Video

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud

Apenas con 21 años, Santiago De La Precilla convierte cada vuelo en una experiencia única. Desde propuestas de amor en pleno cielo hasta cumplir sueños que muchos creían imposibles, mostrando que volar es más que trasladarse, es crear recuerdos imborrables. Conocé el avión desde adentro.

Por David Cortez Vega
Un refrán da vueltas: “Volar no es para cualquiera”. Otros, más directos, agregan: “Ser piloto no es para cualquiera”. Todos estos mitos se desvanecen cuando uno conoce a Santiago De La Precilla, un aviador de 21 años que, con su juventud, le quitó el miedo a varios sanjuaninos de vivir una experiencia por el aire y se convirtió en pieza clave para momentos imborrables, como propuestas de noviazgo y regalos que se viven en las alturas.

Desde niño, Santiago sintió fascinación por los aviones. “Cuando iba a los aeropuertos, todo eso siempre me llamó la atención. Cuando terminé la secundaria, empecé a buscar qué hacer con mi vida, y salió la idea de la aviación. Me gustó la vida de un piloto y todo lo que eso implica”, recordó. En 2023, comenzó sus estudios en San Martín de Mendoza, de la mano del instructor Roberto Neira, quien lo acompañó en sus primeros vuelos y le dio confianza para iniciar su carrera.

La pasión de Santiago no se detiene en el aprendizaje. También decidió convertirla en un emprendimiento que lleva su nombre, Cuyofly, con el objetivo de costear sus cursos de perfeccionamiento y, al mismo tiempo, acercar la experiencia de volar a otros. Para muchos, subirse a un avión es un sueño que genera nervios y miedo. “Obviamente siempre hay que mantener la tranquilidad, porque sabés que ya hay pasajeros y tenés que ser responsable. Pero la verdad, hay más accidentes automovilísticos que aéreos; es algo muy poco probable”, contó.

Vuelos que dejan huella

Los recorridos que ofrece Santiago son variados. Desde 20 minutos sobre la ciudad, hasta vuelos de una hora que incluyen el dique Punta Negra y el dique Caracoles. Cada experiencia permite ver San Juan desde otra perspectiva, y en muchos casos, transformar un vuelo en una historia para recordar. Entre las anécdotas más comentadas, se encuentra la de un joven que, el pasado octubre, sorprendió a su novia con un cartel en pleno cielo: “¿Querés ser mi novia?”. La respuesta de Alexia Quiroga fue un emocionado “Sí”, y el video se volvió viral en Instagram, generando cientos de comentarios de admiración y ternura.

Pero no todos los pasajeros son jóvenes enamorados. Santiago recuerda con especial cariño a una señora de 75 años que nunca había volado y que cumplió su sueño con él al mando. “Cuando subió, estaba muy asustada. Pensé que no iba a poder disfrutarlo, pero luego, en el aire, cambió completamente. Ver su sonrisa fue algo muy lindo”, confesó.

Santiago reconoce la emoción de formar parte de estos recuerdos: “Ver que las personas disfrutan su primera vez volando, que salen del avión queriendo volver al aire, es muy satisfactorio. Te das cuenta de que estás siendo parte de algo que van a recordar siempre”.

Si estás interesado en volar, podés comunicarte al 2646200517 -teléfono de Santiago-, o a la cuenta de Instagram, cuyofly.

Un avión con historia

El Piper PA28 Archer II que maneja pertenece al Aeroclub de San Juan y es alquilado por Santiago. “Es un avión de 181 caballos de fuerza, muy fiable. Aunque es viejito, el mantenimiento lo mantiene en perfecto estado. Los asientos son cómodos, el espacio es amplio y es muy agradable volar en él”, afirmó. El avión, aunque simple en apariencia, permite experiencias seguras y memorables.

Joven y profesional

La edad de Santiago sorprende a muchos. Apenas 21 años, ya dirige su emprendimiento y guía a los sanjuaninos a sus primeras experiencias aéreas. “La gente se sorprende. Hay pilotos más jóvenes y otros mayores, la edad es relativa. Incluso, el curso de piloto privado se puede empezar a los 16 años”, aseguró.

El emprendimiento de Santiago se sostiene gracias a estos vuelos. Cada recorrido tiene un valor aproximado de 20.000 pesos por persona, dependiendo del tiempo y del trayecto elegido. Más allá del precio, lo que ofrece es un recuerdo imborrable, una historia que queda para siempre.

