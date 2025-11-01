Revolución jachallera en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina: en videos, así fue el sábado de guitarreada y baile

Este sábado, el folclore del Norte sanjuanino se adueñó del corazón de Capital, cuando la Municipalidad de Jáchal presentó oficialmente la 64ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición con una verdadera revolución cultural en el cruce de las peatonales. Entre guitarras, zapateos y pañuelos al viento, la identidad del norte volvió a sentirse viva en pleno centro de la ciudad.

Con la presencia de las actuales paisanas y la conducción de Pascual Recabarren, los artistas jachalleros desplegaron un espectáculo que combinó música, danza y emoción popular. El grupo El 750 abrió la jornada con tonadas típicas que pronto hicieron bailar a los vecinos y peatones improvisados que se sumaron a la pista. Luego fue el turno de Los Arrieros y Huaqueños, que ofrecieron un adelanto de su repertorio de escenario mayor, entre chacareras y cuecas que encendieron aplausos espontáneos.

Entre canción y canción, Brenda Ortega, Paisana Mayor de la Fiesta, tomó el micrófono para invitar a los sanjuaninos a vivir la celebración en el norte: “Queremos que vengan a compartir con nosotros esta fiesta que es del pueblo, de nuestras raíces y de nuestro orgullo jachallero”, expresó emocionada.

El anticipo en la Peatonal marcó el comienzo de una cuenta regresiva esperada. La edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Tradición promete tres noches de pura identidad. El 8 de noviembre en la Plaza General San Martín con entrada libre y gratuita, y el 14 y 15 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna, donde se desarrollarán los espectáculos centrales.

En esta edición, una de las principales novedades será la elección y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición en la jornada inaugural, con once jóvenes jachalleras que representan instituciones, clubes y organizaciones locales. Además, artistas como Jaime Muñoz, Guitarreros, Lázaro Caballero y “El Indio” Lucio Rojas encabezarán una grilla que reúne a lo mejor del folclore sanjuanino y nacional.

Las entradas podrán adquirirse próximamente en la página oficial de la Municipalidad de Jáchal, con valores que van desde los $6.000 para el sector general hasta $80.000 para mesas en las noches centrales. Como siempre, habrá beneficios para jubilados, personas con discapacidad y menores.

Desde este viernes, los vecinos y seguidores pueden participar en la elección a través de la cuenta oficial de Facebook del evento. Cada “Me gusta” en la foto de su candidata favorita sumará puntos decisivos: la más votada obtendrá 2 votos adicionales, mientras que la segunda más votada recibirá 1 voto adicional en el momento de la elección final.

“Cada voto es una muestra de cariño por nuestras representantes. ¡Sumate con el tuyo!”, invitaron desde la organización del tradicional certamen, que año a año se convierte en una verdadera fiesta de identidad y cultura popular.

