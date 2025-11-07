viernes 7 de noviembre 2025

FNS 2025

En fotos, las candidatas a Emprendedora del Sol se capacitan en la previa de la elección

Las mujeres representantes de cada uno de los departamentos vivieron dos jornadas de capacitación intensiva para potenciar proyectos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las candidatas a Emprendedora del Sol se capacitan, a dos semanas del inicio de la fiesta.

image

A poco menos de dos semanas del inicio de la Fiesta Nacional del Sol, las 19 candidatas a Emprendedora del Sol finalistas del certamen junto a las emprendedoras que salieron en segundo lugar, participan de dos días de formación, coaching y mentoría destinados a fortalecer sus modelos de negocio, su propósito y su impacto en la comunidad.

“En un clima de entusiasmo, energía y compañerismo, comenzó la capacitación intensiva de Emprendedora del Sol 2025, seleccionadas por su trabajo y compromiso emprendedor”, indicaron desde el Ministerio de Producción sobre el evento.

image

Durante dos jornadas completas, las participantes transitan un proceso de formación y acompañamiento diseñado para fortalecer sus proyectos hasta el modelo de negocio y el pitch final, con una mirada consciente y de triple impacto: económico, social y ambiental.

image

Este año la capacitación se desarrolla en los siguientes ejes: Sentido y Sostenibilidad Personal, Organización, Oportunidades y Comunidad, y Logro, Liderazgo y Economía Consciente, que integran herramientas de planificación, marketing, innovación y gestión estratégica.

image

“El entusiasmo y la energía que traen estas mujeres es inspirador. Cada una llega con una historia y un sueño, y durante estos dos días trabajan intensamente para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y con propósito”, destacó Rocio Cárdenas desde la coordinación del programa en representación del Gobierno de San Juan.

Las capacitaciones incluyen talleres sobre propuesta de valor, modelo Canvas, comunicación efectiva, y preparación de pitch, además de espacios de reflexión personal, liderazgo y trabajo en red.

image

El objetivo es que cada emprendedora fortalezca su propuesta y consolide un negocio coherente con su identidad, su comunidad y el desarrollo local de San Juan.

