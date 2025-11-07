En fotos, las candidatas a Emprendedora del Sol se capacitan en la previa de la elección

Las candidatas a Emprendedora del Sol se capacitan, a dos semanas del inicio de la fiesta.

A poco menos de dos semanas del inicio de la Fiesta Nacional del Sol , las 19 candidatas a Emprendedora del Sol finalistas del certamen junto a las emprendedoras que salieron en segundo lugar, participan de dos días de formación, coaching y mentoría destinados a fortalecer sus modelos de negocio, su propósito y su impacto en la comunidad.

A dos semanas Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Viral ¿Y si te llama Nicki Nicole? Barassi, la semita y un video que invita a todo el país a la Fiesta Nacional del Sol

“En un clima de entusiasmo, energía y compañerismo, comenzó la capacitación intensiva de Emprendedora del Sol 2025, seleccionadas por su trabajo y compromiso emprendedor”, indicaron desde el Ministerio de Producción sobre el evento.

image

Durante dos jornadas completas, las participantes transitan un proceso de formación y acompañamiento diseñado para fortalecer sus proyectos hasta el modelo de negocio y el pitch final, con una mirada consciente y de triple impacto: económico, social y ambiental.

image

Este año la capacitación se desarrolla en los siguientes ejes: Sentido y Sostenibilidad Personal, Organización, Oportunidades y Comunidad, y Logro, Liderazgo y Economía Consciente, que integran herramientas de planificación, marketing, innovación y gestión estratégica.

image

“El entusiasmo y la energía que traen estas mujeres es inspirador. Cada una llega con una historia y un sueño, y durante estos dos días trabajan intensamente para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y con propósito”, destacó Rocio Cárdenas desde la coordinación del programa en representación del Gobierno de San Juan.

Las capacitaciones incluyen talleres sobre propuesta de valor, modelo Canvas, comunicación efectiva, y preparación de pitch, además de espacios de reflexión personal, liderazgo y trabajo en red.

image

El objetivo es que cada emprendedora fortalezca su propuesta y consolide un negocio coherente con su identidad, su comunidad y el desarrollo local de San Juan.