Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Las lluvias que llegaron este jueves por la tarde a San Juan provocaron varios incidentes viales y dejaron heridos. El pavimento resbaladizo y la escasa visibilidad se convirtieron en un peligro para los conductores y peatones, especialmente en el Gran San Juan.

Uno de los focos de mayor riesgo fue el Lateral de Acceso Este, entre calles Tahona y Gorriti, en Santa Lucía , donde dos accidentes ocurrieron en el mismo lugar y con pocos minutos de diferencia .

El primero de ellos se registró pasadas las 19. Un Renault Logan que se desplazaba de oeste a este, perdió el control, subió al cordón de la acequia y terminó impactando de frente contra una mora. El árbol se partió y cayó sobre el auto, que quedó con importantes daños.

image

El vehículo era conducido por Jorge Ríos, de 40 años, quien viajaba acompañado por Leonardo Recio y Pablo Sánchez. Los tres fueron trasladados a un centro de salud, aunque no se informó aún el grado de las lesiones.

Poco después, en el mismo tramo, una mujer al mando de una Renault Duster Oroch protagonizó un siniestro similar. Perdió el control del rodado, cayó con las ruedas derechas en la acequia y chocó también contra una mora. En su caso, resultó ilesa y su camioneta sufrió daños menores.

Personal de la Comisaría 5ª intervino en ambos hechos y coordinó el retiro de los vehículos. Una grúa policial logró sacar el Logan, pero la Duster quedó en el lugar debido a que el servicio del seguro no contaba con el equipo adecuado, lo que generó molestias entre los presentes.

En Capital, la lluvia también dejó su saldo. Una mujer sufrió una fractura de cadera tras caer en calle Laprida antes de Rioja. Debió ser trasladada por personal de emergencias para su atención médica.

image

En calle Tucumán, entre Central y Mitre, frente al edificio del Correo, un árbol cayó sobre un taxi a causa del fuerte viento. Las imágenes muestran al vehículo con el tronco sobre el techo y daños visibles. Personal policial llegó al lugar, realizó las pericias y cortó el tránsito mientras se retiraban los restos. Según confirmaron las autoridades, las ráfagas provocaron la caída del ejemplar que no resistió la intensidad del viento.