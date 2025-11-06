jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

El asfalto resbaladizo provocó una seguidilla de accidentes en la tarde del jueves. En Santa Lucía, dos choques ocurrieron casi en el mismo lugar con minutos de diferencia, y en Capital una mujer sufrió una fractura tras caer mientras caminaba por calle Laprida antes de Rioja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las lluvias que llegaron este jueves por la tarde a San Juan provocaron varios incidentes viales y dejaron heridos. El pavimento resbaladizo y la escasa visibilidad se convirtieron en un peligro para los conductores y peatones, especialmente en el Gran San Juan.

Lee además
tras la tormenta del jueves, como sigue el tiempo en san juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
la lluvia llego con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Uno de los focos de mayor riesgo fue el Lateral de Acceso Este, entre calles Tahona y Gorriti, en Santa Lucía, donde dos accidentes ocurrieron en el mismo lugar y con pocos minutos de diferencia.

El primero de ellos se registró pasadas las 19. Un Renault Logan que se desplazaba de oeste a este, perdió el control, subió al cordón de la acequia y terminó impactando de frente contra una mora. El árbol se partió y cayó sobre el auto, que quedó con importantes daños.

image

El vehículo era conducido por Jorge Ríos, de 40 años, quien viajaba acompañado por Leonardo Recio y Pablo Sánchez. Los tres fueron trasladados a un centro de salud, aunque no se informó aún el grado de las lesiones.

Poco después, en el mismo tramo, una mujer al mando de una Renault Duster Oroch protagonizó un siniestro similar. Perdió el control del rodado, cayó con las ruedas derechas en la acequia y chocó también contra una mora. En su caso, resultó ilesa y su camioneta sufrió daños menores.

Personal de la Comisaría 5ª intervino en ambos hechos y coordinó el retiro de los vehículos. Una grúa policial logró sacar el Logan, pero la Duster quedó en el lugar debido a que el servicio del seguro no contaba con el equipo adecuado, lo que generó molestias entre los presentes.

En Capital, la lluvia también dejó su saldo. Una mujer sufrió una fractura de cadera tras caer en calle Laprida antes de Rioja. Debió ser trasladada por personal de emergencias para su atención médica.

image

En calle Tucumán, entre Central y Mitre, frente al edificio del Correo, un árbol cayó sobre un taxi a causa del fuerte viento. Las imágenes muestran al vehículo con el tronco sobre el techo y daños visibles. Personal policial llegó al lugar, realizó las pericias y cortó el tránsito mientras se retiraban los restos. Según confirmaron las autoridades, las ráfagas provocaron la caída del ejemplar que no resistió la intensidad del viento.

image
Temas
Seguí leyendo

Denunciaron a un juez por supuesto fraude en San Juan: desde la Fiscalía analizan si hay mérito para avanzar con la causa

Una curiosa revelación: Marcial Quiroga, dos personas distintas y el designio de la medicina

Entre la cautela y la expectativa: qué dice el sector vitivinícola sobre la venta del mosto estatal

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

Confirmado: KFC abre su primer local en San Juan el 18 de noviembre

Música, teatro y ferias, la lista con todas las actividades del fin de semana en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡que no mueran nunca estas joyitas!: aparecio el chaveta y esta vez protagonizo un momentazo con julia, su companera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el Chaveta y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su compañera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Te Puede Interesar

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado, en el ojo de la tormenta. 
De la gloria al escándalo

Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Campamento luminoso, un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología
Educación

"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan