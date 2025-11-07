viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Red Tulum

Para ir a la Fiesta Nacional del Sol habrá colectivos gratis y 23 puntos de partida

El Ministerio de Gobierno informó que serán 23 paradas distribuidas en toda la provincia y 100 unidades disponibles para garantizar el acceso de los sanjuaninos al Estadio del Bicentenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno informó que la Fiesta Nacional del Sol 2025 contará con boleto gratuito para trasladarse en las unidades destinadas de la RedTulum. En esta oportunidad, se contará con 23 puntos de partida estratégicamente distribuidos en los distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes y promover una participación masiva y segura.

Lee además
Las novedades que tendrá la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025.
A dos semanas

Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025
Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.
Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol

Los lugares designados se agrupan por colores, para facilitar su identificación:

Grupo Magenta: Capital y Rivadavia.

Puntos de partida: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida (calles Comercio y Yornet) y Marquesado (Parador del Ciclista).

Grupo Verde: Chimbas y Albardón.

Puntos de partida: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

Grupo Cian : Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio.

Puntos de partida: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Grupo Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento.

Puntos de partida: Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

El operativo contará con 100 unidades que brindarán servicio de ida de 18:00 a 22:00 horas hacia el Estadio del Bicentenario, y regreso desde las 19:00 hasta la finalización del último espectáculo artístico.

El sistema de transporte gratuito busca garantizar una movilidad cómoda, segura y accesible para todos los asistentes, asegurando que cada sanjuanino pueda disfrutar plenamente de la principal celebración cultural de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

En fotos, las candidatas a Emprendedora del Sol se capacitan en la previa de la elección

¿Y si te llama Nicki Nicole? Barassi, la semita y un video que invita a todo el país a la Fiesta Nacional del Sol

Arte en movimiento: salieron a la luz detalles sobre el show de los artistas itinerantes en la FNS 2025

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Récord de interés privado; la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya agotó todos los stands y llegan curiosidades

Quiénes ponen los millones para la Fiesta Nacional del Sol: mineras y bancos, las empresas que financian la gran vidriera sanjuanina

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

¡Sorpresa en el TB! Empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.
Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

El Parque Nacional El Leoncito estrenará por primera vez un sendero alternativo de trekking que podrá ser recorrido por los visitantes.
San Juan al natural

Por primera vez, abren un sendero alternativo para redescubrir el Parque Nacional El Leoncito: cómo es

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central
Acciones anticipadas

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino
Obra pública

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable
Será evaluado

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable