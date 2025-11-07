Para ir a la Fiesta Nacional del Sol habrá colectivos gratis y 23 puntos de partida

El Ministerio de Gobierno informó que la Fiesta Nacional del Sol 2025 contará con boleto gratuito para trasladarse en las unidades destinadas de la RedTulum. En esta oportunidad, se contará con 23 puntos de partida estratégicamente distribuidos en los distintos departamentos de San Juan, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes y promover una participación masiva y segura.

Los lugares designados se agrupan por colores, para facilitar su identificación:

Grupo Magenta: Capital y Rivadavia.

Puntos de partida: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida (calles Comercio y Yornet) y Marquesado (Parador del Ciclista).

Grupo Verde: Chimbas y Albardón.

Puntos de partida: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

Grupo Cian : Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio.

Puntos de partida: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Grupo Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento.

Puntos de partida: Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

El operativo contará con 100 unidades que brindarán servicio de ida de 18:00 a 22:00 horas hacia el Estadio del Bicentenario, y regreso desde las 19:00 hasta la finalización del último espectáculo artístico.

El sistema de transporte gratuito busca garantizar una movilidad cómoda, segura y accesible para todos los asistentes, asegurando que cada sanjuanino pueda disfrutar plenamente de la principal celebración cultural de la provincia.