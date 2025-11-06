¿Más de ocho horas? Qué opinan los sanjuaninos sobre la reforma laboral de Milei

¿Trabajarías más de ocho horas por día? Esa pregunta simple abrió un abanico de posturas cuando Tiempo de San Juan salió a recorrer las calles para conocer qué piensan los vecinos sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La mayoría respondió que sí está dispuesta a estirar la jornada, pero con una condición clave: que se paguen las horas extras como corresponde. “Si me las pagan, trabajo 12 horas sin problema”, dijeron varios, casi como si la idea de una súper jornada fuera un truco más del día a día. Otros, en cambio, defendieron el histórico límite de ocho horas como una frontera que no se debe cruzar. “La vida no es solo trabajar”, remarcó un empleado de comercio.

Entre las voces más curiosas apareció la de un escocés radicado en San Juan, que ofreció una mirada distinta: “En Escocia se trabaja cuatro días a la semana. Funciona mejor. La gente descansa más y produce más”. Su comentario dejó flotando en el aire un contraste llamativo con lo que hoy se discute en Argentina.

Mientras tanto, la reforma laboral de Milei avanza con un paquete de cambios que promete transformar el mercado de trabajo. Entre los principales puntos se destacan la modernización de convenios colectivos que llevan más de 70 años, la creación de un banco de horas para flexibilizar las jornadas, la reducción de lo que el Gobierno llama “industria del juicio laboral”, la digitalización de trámites para abaratar la formalización de empleos y la habilitación de contratos en la moneda que elijan las partes. En ese marco también se contempla la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas, siempre bajo acuerdos específicos.

