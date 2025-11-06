jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Video: sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió

La conmoción por la muerte de Martín Páez, el niño que perdió la vida tras la caída de un arco de fútbol en un camping de Rawson, sigue generando muestras de dolor y tristeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
los mensajes de los amigos del nino que murio tras la caida de un arco en rawson: te vamos a extranar, peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"
tras la muerte del nino al que se le cayo un arco encima, mauricio macri pidio seguridad en las canchas
Tragedia

Tras la muerte del niño al que se le cayó un arco encima, Mauricio Macri pidió seguridad en las canchas

El gesto consistió en una suelta de globos y un minuto de silencio que reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa. En un clima de profundo respeto, todos se unieron para recordar al pequeño, a quien cariñosamente llamaban “Peque”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986502355987177838&partner=&hide_thread=false

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes de despedida. “Te vamos a extrañar mucho, Peque”, escribió uno de sus compañeros, junto a una foto. Otros expresaron su tristeza con palabras simples pero cargadas de emoción: “QEPD amigo”, “Peque te vamos a extrañar”.

Vecinos y allegados acompañaron con mensajes de consuelo hacia la familia. “Qué dolor, pobre familia. Muchas fuerzas, mis oraciones y todo mi cariño”, comentó una vecina. “Descansá en paz, pequeño. Qué triste… fortaleza y resignación a su familia”, escribió otra persona, reflejando el sentimiento generalizado que provocó la tragedia.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, cuando un arco metálico cayó sobre el niño. La noticia generó un profundo pesar entre docentes, estudiantes y padres. En señal de duelo, la institución educativa suspendió todas sus actividades y postergó la Muestra Anual de Educación Física y Artística.

Mientras tanto, la Fiscalía a cargo del doctor Francisco Nicolía continúa investigando las circunstancias del accidente. Según fuentes judiciales, el arco involucrado era “movible”, y se buscaba determinar si se cumplían las normas de seguridad correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Filmaron a un ladrón que robó en un local de ropa en Lateral de Circunvalación y hasta cambió de vestimenta

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

A 54 años de su nacimiento, el impactante video que muestra la evolución de Ischigualasto

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

San Juan amaneció entre nubes: el video del encantador paisaje

Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: en video, así sonaron las alarmas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡que no mueran nunca estas joyitas!: aparecio el chaveta y esta vez protagonizo un momentazo con julia, su companera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Te Puede Interesar

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Desde el shopping Patio Alvear confirmaron que el primer KFC de San Juan abrirá el 18 de noviembre, con unas 40 personas trabajando en el local ubicado junto al patio de comidas.
Cuenta regresiva para el pollo frito

Confirmado: KFC abre su primer local en San Juan el 18 de noviembre

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación
Santa Lucía

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene