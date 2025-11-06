Video: sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió

Tragedia Tras la muerte del niño al que se le cayó un arco encima, Mauricio Macri pidió seguridad en las canchas

Tragedia en un camping Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

El gesto consistió en una suelta de globos y un minuto de silencio que reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa. En un clima de profundo respeto, todos se unieron para recordar al pequeño, a quien cariñosamente llamaban “Peque”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986502355987177838&partner=&hide_thread=false Sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió pic.twitter.com/W06z5cc6BA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 6, 2025

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes de despedida. “Te vamos a extrañar mucho, Peque”, escribió uno de sus compañeros, junto a una foto. Otros expresaron su tristeza con palabras simples pero cargadas de emoción: “QEPD amigo”, “Peque te vamos a extrañar”.

Vecinos y allegados acompañaron con mensajes de consuelo hacia la familia. “Qué dolor, pobre familia. Muchas fuerzas, mis oraciones y todo mi cariño”, comentó una vecina. “Descansá en paz, pequeño. Qué triste… fortaleza y resignación a su familia”, escribió otra persona, reflejando el sentimiento generalizado que provocó la tragedia.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, cuando un arco metálico cayó sobre el niño. La noticia generó un profundo pesar entre docentes, estudiantes y padres. En señal de duelo, la institución educativa suspendió todas sus actividades y postergó la Muestra Anual de Educación Física y Artística.

Mientras tanto, la Fiscalía a cargo del doctor Francisco Nicolía continúa investigando las circunstancias del accidente. Según fuentes judiciales, el arco involucrado era “movible”, y se buscaba determinar si se cumplían las normas de seguridad correspondientes.