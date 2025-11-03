A 54 años de su nacimiento, el impactante video que muestra la evolución de Ischigualasto

Ischigualasto cumple 54 años desde que fue declarado Área Protegida por el Gobierno de San Juan.

Más que un paisaje, Ischigualasto es un libro abierto de la historia de la Tierra y un símbolo de la unión entre ciencia, naturaleza y orgullo sanjuanino, que atrae al mundo. Justamente, un día como hoy, 3 de noviembre, pero de 1971, el espacio nació oficialmente al ser declarado Área Protegida por el Gobierno de San Juan. Y para festejar el aniversario, las autoridades del lugar compartieron un impactante video con su evolución, desde esa fecha hasta hoy.

“Un lugar donde el tiempo se detiene para contarnos la historia de la Tierra, donde cada piedra guarda millones de años y cada forma del paisaje despierta asombro y respeto. Hoy celebramos su creación, pero también celebramos todo lo que representa: la unión entre ciencia y naturaleza, la belleza del desierto sanjuanino y el orgullo de un pueblo que protege su historia”, destacaron desde el Parque Provincial para festejar el aniversario del lugar al que se refirieron como “tierra de lunas, de silencio, de memoria y de vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1985328607359541511&partner=&hide_thread=false Hace 54 años, un 3 de noviembre de 1971, nacía oficialmente el Parque Provincial Ischigualasto como Área Protegida por el Gobierno de San Juan.

En ese contexto, desde el ente autárquico compartieron un video de la evolución del lugar en el que, el tiempo se detiene, las piedras… pic.twitter.com/mdfuTTRdfl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 3, 2025

Ischigualasto y su más de medio siglo de historia

Cabe destacar que, Ischigualasto, también conocido como Valle de la Luna, fue declarado Área Protegida por su valor paleontológico principalmente, lo que con posterioridad fue confirmado con la declaración de Patrimonio de la Humanidad realizado por UNESCO el 30 de noviembre de 2000.

De ese modo, el 3 de noviembre de 1971, el espacio sanjuanino ubicado en Valle Fértil, a 273 kilómetros de la Capital, comenzaría a ser resguardando como un paisaje que parece detenido en el tiempo, donde cada piedra guarda millones de años de historia y cada forma del relieve despierta asombro y respeto.

El impulso inicial para crear el Parque Provincial Ischigualasto tuvo nombre y apellido: William Dudley Sill. Nacido en 1937 en Las Vegas, Nevada, este geólogo y paleontólogo estadounidense llegó a San Juan en 1959 como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí conoció a la sanjuanina Nélida Salinas, con quien formó su familia y echó raíces en la provincia que lo adoptó como propia.

image

Tras completar sus estudios en Geología en la Universidad de Utah en 1963 y pasar por Yale como docente, Sill regresó a la Argentina en 1969 contratado por YPF. Un año más tarde, se incorporó como profesor de Paleontología en la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (por entonces dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo), además de sumarse al Museo de Ciencias Naturales “Domingo F. Sarmiento”.

Su pasión por los fósiles y su estrecha relación con el Gobierno provincial y la Universidad Nacional fueron clave para que en 1971 se promulgara la ley que dio origen al Parque Provincial Ischigualasto.

Entre 1971 y 1976, Sill y su equipo realizaron las primeras campañas paleontológicas sistemáticas, conformando la primera colección de paleovertebrados de San Juan.

Debido al clima político de la época, el científico regresó a Estados Unidos en 1978, pero su amor por Argentina lo trajo de vuelta en 1992, cuando volvió a San Juan como Vicedirector del Instituto y Museo de Ciencias Naturales y Jefe del Área de Paleontología de Vertebrados.

image

El sueño de Sill se concretó el 30 de noviembre del año 2000, cuando la UNESCO declaró al Parque Provincial Ischigualasto y al Parque Nacional Talampaya (La Rioja) como Patrimonios Naturales de la Humanidad.

Tras varias presentaciones en París, el “sanjuanino nacido en Estados Unidos” —como solía definirse— recibió con emoción la noticia que consagraba al Valle de la Luna como patrimonio universal.

William Sill falleció el 15 de marzo de 2008 en Las Vegas. Cumpliendo su último deseo, parte de sus cenizas descansan en Ischigualasto, junto a los secretos geológicos que tanto amó.

image

Al mismo tiempo, el Centro de Interpretación William Sill, ubicado dentro del circuito turístico, honra su legado. Allí los visitantes pueden observar fósiles, conocer el trabajo de los investigadores y comprender la evolución de especies tan fascinantes como los dinosaurios.

Un parque vivo, en constante evolución

A más de medio siglo de su creación, Ischigualasto sigue sorprendiendo. Cada año, miles de visitantes nacionales y extranjeros recorren sus senderos guiados, maravillándose con sus geoformas emblemáticas —el Hongo, el Gusano, el Valle Pintado— y los paisajes que parecen de otro planeta.

image

El Plan de Manejo del parque se sostiene en tres pilares: la preservación del patrimonio paleontológico y antropológico, el desarrollo de las comunidades anfitrionas y la promoción del turismo sustentable.