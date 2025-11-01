Actualizaron los precios para entrar al Parque Provincial Ischigualasto

Desde este sábado 1 de noviembre rigen nuevos valores para visitar el Parque Provincial Ischigualasto , uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Valle Fértil . La actualización responde al inicio del nuevo mes e incluye ajustes tanto en el circuito tradicional como en las opciones alternativas.

El ingreso general al recorrido principal quedó fijado en $55.000 para extranjeros, $38.000 para residentes argentinos y $9.000 para sanjuaninos. En tanto, jubilados y estudiantes nacionales abonarán $10.000, y los sanjuaninos dentro de esas categorías, $8.000.

El acceso continuará siendo gratuito para menores de 6 años, personas con discapacidad, residentes vallistos y excombatientes de Malvinas.

Para quienes deseen realizar los circuitos alternativos -como Cerro Morado, Río Salado, Quebrada de la Peña o el recorrido en bicicleta-, la tarifa será de $35.000, mientras que la visita nocturna con luna llena tendrá un costo de $40.000.

En cuanto a los vehículos turísticos, los remises y taxis deberán abonar $10.000, y los minibuses o combis, $40.000.

Los institutos educativos provinciales y nacionales podrán ingresar con un valor simbólico de $1.000 por persona, y la zona de acampe tendrá un canon de $9.000. Por su parte, el Museo Permanente de Dinosaurios continuará siendo de acceso libre y gratuito, manteniendo su espíritu educativo y patrimonial.