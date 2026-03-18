Tras semanas con subas y bajas, cuáles son los precios de la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de la Capital

La Municipalidad de la Capital dio a conocer este miércoles 18 de marzo los precios máximos vigentes en las carnicerías de la feria departamental, reflejando los cambios registrados durante la última semana. Al comparar con los valores del miércoles 11 de marzo, se observan variaciones mixtas en varios productos.
En carne vacuna, la molida especial registró la mayor suba, pasando de $13.000 a $15.000 el kilo. Por su parte, el peceto bajó de $22.000 a $19.000 y la costilla descendió de $14.800 a $12.000. Otros cortes se mantuvieron estables: blanda ($19.500), molida común ($6.000), matambre ($16.000), lengua ($12.000), milanesa de carne ($16.000), osobuco ($12.000) e hígado ($6.000). El asado tuvo una leve baja de $17.000 a $16.900.
En el cerdo, el chorizo subió de $6.000 a $7.000, mientras que el resto de los cortes se mantuvo estable: costilla ($7.000), matambre ($9.000), bondiola ($9.000), molleja ($23.000), blanda ($9.000) y milanesa ($8.500). La morcilla también se sostuvo en $6.500.
En cuanto al pollo, no se registraron cambios en los precios: el kilo de pollo entero sigue en $4.300, la pechuga en $8.300, la pata muslo en $4.200 y la milanesa de pollo en $5.000.
Entre otros productos, los chinchulines bajaron de $9.000 a $7.000, mientras que los huevos (cartón x30) se mantuvieron en $5.000. El mondongo también se sostuvo en $7.000.
En general, la comparación semanal muestra aumentos puntuales en algunos cortes, bajas en otros y estabilidad en la mayoría de los productos, reflejando la variabilidad de los precios en la feria departamental.
Así quedaron los precios en las carnicerías de la Feria de Capital