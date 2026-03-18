Tras semanas con subas y bajas, cuáles son los precios de la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de la Capital

La Municipalidad de la Capital dio a conocer este miércoles 18 de marzo los precios máximos vigentes en las carnicerías de la feria departamental , reflejando los cambios registrados durante la última semana. Al comparar con los valores del miércoles 11 de marzo, se observan variaciones mixtas en varios productos.

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En carne vacuna, la molida especial registró la mayor suba, pasando de $13.000 a $15.000 el kilo. Por su parte, el peceto bajó de $22.000 a $19.000 y la costilla descendió de $14.800 a $12.000. Otros cortes se mantuvieron estables: blanda ($19.500), molida común ($6.000), matambre ($16.000), lengua ($12.000), milanesa de carne ($16.000), osobuco ($12.000) e hígado ($6.000). El asado tuvo una leve baja de $17.000 a $16.900.

En el cerdo, el chorizo subió de $6.000 a $7.000, mientras que el resto de los cortes se mantuvo estable: costilla ($7.000), matambre ($9.000), bondiola ($9.000), molleja ($23.000), blanda ($9.000) y milanesa ($8.500). La morcilla también se sostuvo en $6.500.

En cuanto al pollo, no se registraron cambios en los precios: el kilo de pollo entero sigue en $4.300, la pechuga en $8.300, la pata muslo en $4.200 y la milanesa de pollo en $5.000.

Entre otros productos, los chinchulines bajaron de $9.000 a $7.000, mientras que los huevos (cartón x30) se mantuvieron en $5.000. El mondongo también se sostuvo en $7.000.

En general, la comparación semanal muestra aumentos puntuales en algunos cortes, bajas en otros y estabilidad en la mayoría de los productos, reflejando la variabilidad de los precios en la feria departamental.

Así quedaron los precios en las carnicerías de la Feria de Capital