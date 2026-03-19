Inflación en San Juan: un informe privado señala una tendencia por encima del promedio nacional

El encarecimiento de alimentos y los costos de traslado inciden en una inflación en San Juan superior a la media nacional.

La inflación en San Juan volvió a ubicarse por encima del promedio nacional y consolida una tendencia en el inicio de 2026. De acuerdo con un relevamiento de la Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg), la variación de precios en la provincia superó nuevamente al índice medido a nivel país, en un contexto donde los alimentos continúan liderando los aumentos.

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Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una inflación en el país del 2,9%, en San Juan llegó al 3,4%. El mes anterior también se presentó un escenario similar: mientras los precios nacionales aumentaron 2,9%, en San Juan treparon hasta el 3%.

De este modo, la provincia acumula dos meses consecutivos con incrementos por encima de la media nacional.

Los precios en San Juan

Uno de los principales factores que explican esta diferencia en los precios de los alimentos y servicios. Según explicó el presidente de Fundeg, el economista Eduardo Coria Lahoz, alrededor del 80% de los productos que se consumen en San Juan provienen de otras provincias, como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.

Esta dependencia impacta directamente en los precios finales. Los costos logísticos, en particular el transporte, y la carga impositiva son determinantes en ese esquema. “El flete y los impuestos terminan encareciendo los productos que llegan a la provincia”, señaló el economista.

"Un kilo de naranja en Entre Ríos te cuesta 900 pesos. Acá lo pagas 1500... ¿Qué pasó? Bueno, el flete y además toda la carga tributaria", explicó.

El factor logístico se ve impactado también por el aumento constante en los combustibles, que repercuten con mayor fuerza en distritos alejados de los principales centros de producción.

Los alimentos que más se encarecieron

En febrero, el informe privado destacó subas significativas en productos clave de la canasta alimentaria de San Juan. Las frutas y las papas registraron aumentos interanuales del 30,4%, seguidas por las legumbres (25,4%) y las galletitas dulces (17,9%).

En contraste, hubo algunos rubros que mostraron bajas, como las hortalizas (-12,1%), las bebidas alcohólicas (-9,7%), la yerba (-8,9%) y la leche (-5%), según la consultora.

La carne no se incluyó en el relevamiento del índice conocido ahora (de febrero) porque ya sufrió aumentos en enero y la suba más fuerte se produjo este mes de marzo. Por lo tanto, el mes próximo cuando se conozca la inflación de este mes seguro este alimento de gran peso en la canasta alimentaria tendrá un fuerte efecto en la inflación.

Costo de la canasta familiar

El impacto en el costo de vida también se refleja en los valores de referencia de los hogares. La Canasta Básica Total (CBT) en San Juan se ubicó en torno a los $1.241.414 en febrero para una familia tipo de dos adultos y dos niños, lo que representa un incremento del 2,07% respecto del mes anterior. En términos interanuales, la variación alcanzó el 28,3%.

Este indicador resulta clave para medir la situación de los sectores de ingresos medios y bajos, ya que concentra gran parte del gasto en alimentos. En ese sentido, el informe estimó que el costo diario de alimentación por persona se ubicó en $5.406.

Qué viene para el futuro

Coria Lahoz dijo que las perspectivas es que los precios sigan subiendo, debido a factores internos y externos. Entre ellos, se destacan la presión de los precios internacionales por la guerra, el aumento en el costo de los combustibles y las tensiones propias de la economía local.

A esto se suma “todo el excedente de pesos que hay en el sistema financiero": dijo que el Banco Central tiene que pagar tasas altísimas (del 30% al 40%) para sacar esos pesos de la calle, y ese costo financiero termina volcándose a los precios de todo lo que se compra.

“En Fundeg a principio de año habíamos proyectado una inflación para 2026 del 26% y ahora la corregimos, en el 30%”, dijo el economista local.

En este escenario, el especialista advirtió que el proceso de desaceleración inflacionaria anunciado por el gobierno de Milei no se prevé a corto plazo. “Lo de inflación cero es un anhelo”, dijo Coria Lahoz, y opinó que la baja de la inflación será gradual y podría extenderse durante los próximos tres a cuatro años, sin descensos abruptos en el corto plazo.