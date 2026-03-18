En un colectivo que iba a pasar por San Juan, dos pasajeros llevaban 15 kilos de hojas de coca

Durante un operativo de rutina sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional N° 38, personal del Escuadrón 58 “La Rioja” detuvo un ómnibus de larga distancia que viajaba desde Jujuy con destino a Mendoza, el cual iba a pasar por San Juan.

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Al revisar el vehículo, los gendarmes del Grupo “Talamuyuna” descubrieron que una de las pasajeras transportaba 40 paquetes que sumaban 10 kilos de hojas de coca. Minutos después, otro viajero fue sorprendido con cinco kilos más de la misma sustancia, también escondidos entre sus pertenencias.

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El procedimiento, realizado durante el fin de semana, permitió además el secuestro de aves silvestres ocultas en el baúl de dos camionetas, según informaron desde el Escuadrón.

Todo el material incautado quedó a disposición de la ARCA-DGA Delegación La Rioja, en el marco de la Ley 22.415, que regula el tráfico y transporte de estupefacientes y sustancias prohibidas.