Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta integral del Gobierno

No se conocieron imágenes de la Paritaria N°9.

Después de una extensa negociación que se prolongó durante casi 12 horas, los gremios docentes de San Juan decidieron no aceptar la propuesta salarial integral presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria N°9, realizada este miércoles 18 de marzo.

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La reunión se desarrolló en el Ministerio de Educación y contó con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes, funcionarios del área económica y representantes de los sindicatos docentes Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Según se dejó asentado en el acta de la Comisión Paritaria Negociadora, el Ejecutivo reformuló su oferta y amplió el alcance de algunos beneficios, especialmente el denominado complemento salarial, que fue incorporado tras pedidos de los gremios.

Sin embargo, las tres organizaciones sindicales terminaron rechazando la propuesta.

La oferta del Gobierno

Durante la reunión, la parte empleadora ratificó una propuesta salarial integral para el período marzo-junio, que incluía:

Incremento del valor índice del 5% en marzo, tomando como base el índice de diciembre de 2025.

Aumento de 6 puntos en el ítem A01 del nomenclador docente.

Incremento de 6 puntos en el ítem E60.

Complemento salarial de $100.000 mensuales, no remunerativo y no bonificable desde marzo, destinado a cargos docentes de menores ingresos y pagadero por un solo cargo.

Ampliación del universo de cargos alcanzados por ese complemento.

Incremento del valor índice acumulado del 10% hasta junio, con cláusula de revisión.

Bono extraordinario de $120.000 a pagarse en abril.

El Gobierno también propuso un adicional de $50.000 para determinados cargos, en el marco del mismo esquema de complemento salarial.

La postura de los gremios

Pese a las modificaciones introducidas en la mesa de negociación, los sindicatos decidieron no aceptar la oferta.

En el caso de UDAP, el gremio había llegado a la reunión con mandato de su plenario de delegados para aprobar la propuesta con algunas condiciones, varias de las cuales fueron discutidas durante la jornada. No obstante, finalmente el sindicato resolvió no aceptar la oferta final.

Por su parte, UDA difundió un comunicado en el que calificó la propuesta como “no equitativa y regresiva respecto a la jerarquización de la carrera docente”.

Entre los principales cuestionamientos, el gremio señaló que las sumas de $100.000 y $50.000 se pagarían por fuera del salario básico, al ser no remunerativas y no bonificables, lo que implica que no impactan en el aguinaldo ni en las jubilaciones.

Además, plantearon reparos sobre la cláusula de revisión, al considerar que el salario docente no debería depender de la evolución de la recaudación provincial sino estar atado directamente a los índices de inflación.

También reclamaron que la recomposición salarial incluya a todos los cargos del nomenclador y horas cátedra, para evitar que sectores del sistema educativo queden fuera de la actualización.

En tanto, AMET también rechazó la propuesta. En la previa, dirigentes del gremio ya habían manifestado reparos, principalmente por el carácter no remunerativo del complemento salarial de $100.000.

Qué puede pasar ahora

Fuentes vinculadas a la negociación indicaron a Tiempo de San Juan que este jueves el Gobierno provincial definirá los pasos a seguir.

A esta altura del mes, los tiempos administrativos comienzan a ajustarse, ya que deben cerrarse las planillas de liquidación salarial para el pago de haberes.

En ese contexto, las alternativas que se analizan son convocar a una nueva reunión paritaria con carácter urgente o bien otorgar el incremento salarial por decreto.