Naturgy suma tecnología para detectar fallas y reducir los tiempos de corte en San Juan

La empresa Naturgy instala dispositivos inteligentes en líneas de media tensión que permiten ubicar con precisión las fallas y agilizar la reposición del servicio en distintos departamentos de la provincia.

La empresa Naturgy San Juan anunció la incorporación de nueva tecnología en su red de distribución eléctrica en la provincia con el objetivo de reducir los tiempos en que esta interrumpido el servicio cuando hay cortes y mejorar la calidad del suministro en la provincia.

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Se trata de detectores de paso de falla, dispositivos inteligentes que permiten identificar con precisión el tramo de la red donde se produjo un cortocircuito. Estos equipos se activan ante fallas —ya sea por fenómenos climáticos como vientos o tormentas, o por problemas técnicos— y emiten señales visuales o alertas remotas que facilitan la localización del inconveniente.

Según explicó Eduardo Stocco, director de la unidad de Redes de Electricidad de la compañía, la iniciativa forma parte de un plan de modernización de la infraestructura eléctrica. “Apuntamos a mejorar la calidad del servicio a través de soluciones tecnológicas que optimicen la respuesta ante incidencias”, señaló.

La implementación de estos dispositivos permite acelerar las tareas de reparación, ya que evita que las cuadrillas deban recorrer toda la línea para detectar la falla. De este modo, se reduce el tiempo de corte para usuarios residenciales y comercios, al mismo tiempo que se optimizan los recursos operativos de la empresa.

Qué cambia con estos dispositivos

Además, desde Naturgy destacaron que esta tecnología resulta clave durante eventos climáticos severos, cuando pueden registrarse múltiples fallas simultáneas, y contribuye a mejorar los indicadores internacionales de continuidad del servicio, como SAIDI y SAIFI.

Los equipos ya están siendo instalados en distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos Valle Fértil, Calingasta, Jáchal, Albardón, Sarmiento y Zonda.

Con esta iniciativa, la empresa busca fortalecer la confiabilidad de la red eléctrica y avanzar hacia un servicio más eficiente y confiable para los usuarios sanjuaninos.