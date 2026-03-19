Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.

Un millonario robo se registró durante la madrugada de este jueves en una distribuidora ubicada en el departamento Santa Lucía, donde delincuentes lograron llevarse una suma que supera los $270.000.000 entre efectivo y mercadería.

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El hecho ocurrió en un local situado sobre calle Balaguer, llamado Distribuidora Don Migue. Según fuentes policiales, hasta la medianoche hubo movimiento en el lugar, ya que los últimos en retirarse fueron familiares del dueño.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron el ingreso de los ladrones, quienes accedieron al predio por un portón lateral.

Una vez dentro, los delincuentes permanecieron un tiempo considerable en el lugar, lo que les permitió recorrer las instalaciones con tranquilidad y seleccionar tanto dinero como productos de valor. Entre los elementos sustraídos se encuentran fiambres, artículos de perfumería y una importante suma de dinero en pesos y dólares.

De acuerdo a fuentes policiales, en una oficina interna destinada al cobro a clientes había guardados unos 60 millones de pesos y 150.000 dólares. Al tipo de cambio oficial, el monto total sustraído supera los $270 millones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ta junto a otras áreas policiales y la UFI de Delitos contra la Propiedad, que iniciaron las primeras tareas investigativas. Además, se solicitó la colaboración de vecinos para aportar imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer el hecho.

Por el momento, los pesquisas no descartan ninguna hipótesis. Se investiga si se trató de un golpe al azar favorecido por el descuido en la seguridad, o si los delincuentes contaban con información previa sobre el movimiento de dinero dentro de la distribuidora.