jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Alrededor de las 4 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron el ingreso de los ladrones, quienes accedieron al predio por un portón lateral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.

Un millonario robo se registró durante la madrugada de este jueves en una distribuidora ubicada en el departamento Santa Lucía, donde delincuentes lograron llevarse una suma que supera los $270.000.000 entre efectivo y mercadería.

Lee además
brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedo en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza
el empresario de la rioja que choco de frente y le provoco la muerte a un sanjuanino en ruta 141 acepto pena en un abreviado
Tribunales

El empresario de La Rioja que chocó de frente y le provocó la muerte a un sanjuanino en Ruta 141 aceptó pena en un abreviado

El hecho ocurrió en un local situado sobre calle Balaguer, llamado Distribuidora Don Migue. Según fuentes policiales, hasta la medianoche hubo movimiento en el lugar, ya que los últimos en retirarse fueron familiares del dueño.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron el ingreso de los ladrones, quienes accedieron al predio por un portón lateral.

Una vez dentro, los delincuentes permanecieron un tiempo considerable en el lugar, lo que les permitió recorrer las instalaciones con tranquilidad y seleccionar tanto dinero como productos de valor. Entre los elementos sustraídos se encuentran fiambres, artículos de perfumería y una importante suma de dinero en pesos y dólares.

De acuerdo a fuentes policiales, en una oficina interna destinada al cobro a clientes había guardados unos 60 millones de pesos y 150.000 dólares. Al tipo de cambio oficial, el monto total sustraído supera los $270 millones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 5ta junto a otras áreas policiales y la UFI de Delitos contra la Propiedad, que iniciaron las primeras tareas investigativas. Además, se solicitó la colaboración de vecinos para aportar imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer el hecho.

Por el momento, los pesquisas no descartan ninguna hipótesis. Se investiga si se trató de un golpe al azar favorecido por el descuido en la seguridad, o si los delincuentes contaban con información previa sobre el movimiento de dinero dentro de la distribuidora.

Temas
Seguí leyendo

Se quedó dormido y chocó de frente con un colectivo en Santa Lucía

Le dio un cuchillazo a un hombre en modo venganza y casi lo mata en Santa Lucía: se salvó de la cárcel

Un auto se incendió mientras circulaba y vecinos lograron apagarlo

Mandan a la cárcel a dos mecheros que robaron en el microcentro junto a una menor

Cae el "Café" Silva, un peligroso delincuente de Rawson y con gran cantidad de condenas

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla

Un hombre fue detenido tras esconder una arma de fuego ilegal debajo del asiento de su camioneta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Te Puede Interesar

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

Por Walter Vilca
En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia
Reclamo

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos
Reconstrucción

Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos

El nuevo predio en Jáchal que definió la provincia sobre Ruta 150, será la base de un polo productivo que incluirá Zona Franca, parque industrial y generación de energía.
Zona Franca

Más que un cambio de lugar: el plan de la provincia para convertir a Jáchal en un polo clave para la minería

La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.
Óptica oficial

Paritaria docente: el Gobierno se mostró sorprendido por el rechazo, cómo sigue la negociación