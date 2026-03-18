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Capturado

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Hubo persecución y dos heridos con perdigones. El detenido tiene 18 años y era buscado desde febrero pasado por una agresión contra otra persona. Este miércoles lo apresaron y descubrieron que tenía droga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detenido. Alexander Maza Borquez

El detenido. Alexander Maza Borquez

La Policía hizo un allanamiento que terminó con una persecución y tiros en La Bebida para dar con un joven que era buscado por agredir y amenazar a su vecino. Hasta un oficial resultó herido con perdigones durante el procedimiento que, además, permitió encontrar lo que sería un kiosco de droga.

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El detenido es Alexander Raúl Maza Borquez, de 18 años, quien fue capturado en la mañana de este miércoles por efectivos policiales de la División UFI Genérica. El procedimiento se hizo en una vivienda del barrio Sierras de Marquesado, en la zona de La Bebida, Rivadavia, donde los investigadores habían centrado la búsqueda tras distintas tareas investigativas.

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El allanamiento se ordenó en el marco de un legajo fiscal por los delitos de lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, con intervención de la fiscal coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles. La causa se originó el pasado 19 de febrero, cuando el joven se presentó en la casa de un vecino y, tras una discusión por problemas vecinales, lo golpeó en la cabeza y lo amenazó de muerte con un arma de fuego.

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Cuando los policías llegaron al domicilio este miércoles, el sospechoso escapó por los fondos de la vivienda, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras. En ese trayecto, agredió con una escalera al oficial ayudante Martín Villalba, mientras que otro efectivo efectuó un disparo con cartuchos de postas de goma para reducirlo.

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Finalmente, el joven fue alcanzado a unas cuatro cuadras del lugar. En medio del operativo, tanto el sospechoso como el propio Villalba resultaron con lesiones leves por los perdigones: el primero en la zona del glúteo y el uniformado en la tibia.

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Durante el allanamiento, además, los investigadores detectaron que en la vivienda funcionaba un kiosco de droga. Allí secuestraron 203 envoltorios de cocaína (unos 57 gramos), marihuana, dos balanzas digitales, más de 276.000 pesos en efectivo y dólares, teléfonos celulares, un arma de fuego tipo escopeta, cartuchos, una vaina servida y armas blancas de fabricación casera.

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El detenido fue trasladado a la Comisaría 38ª, donde quedó alojado a disposición de la UFI Genérica, a la espera de la audiencia de formalización. En el lugar también fueron aprehendidos tres contraventores —Franco Darío Leiva, Lucas Gabriel Espina y Paulo Jesús Quiroga Pacheco—, quienes quedaron a disposición del Tercer Juzgado de Faltas por infracción a la Ley 941-R.

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