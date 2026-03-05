jueves 5 de marzo 2026

UFI Genérica

Detuvieron a dos hombres en Chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaína y aves autóctonas en los allanamientos

El procedimiento se realizó este jueves por la mañana en la Villa Primero de Mayo y en el loteo Santa Isabel, tras la investigación por un hombre que recibió un disparo en el pie. Hay dos detenidos y secuestraron droga, dinero en efectivo y animales protegidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chimbas

Un violento episodio ocurrido días atrás en Chimbas derivó este jueves en dos allanamientos simultáneos que terminaron con dos hombres detenidos y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y aves autóctonas.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento fue realizado durante la mañana por personal de la División UFI Genérica, en el marco de una investigación por lesiones agravadas que tiene intervención del fiscal Tomás Plaza.

El caso se originó por un hecho ocurrido el pasado lunes, alrededor de las 4 de la madrugada, en el interior de la Villa Primero de Mayo, en Chimbas. De acuerdo con lo que indicaron las fuentes, en ese momento Juan Alberto Gómez, de 42 años, le habría pasado un arma de fuego a Kevin Ulises Gómez, de 22, quien sin mediar palabras efectuó un disparo que impactó en el pie de la víctima. El damnificado fue trasladado posteriormente al Hospital Rawson para recibir atención médica.

A partir de las tareas investigativas, este jueves se realizaron dos allanamientos. El primero fue en una vivienda ubicada en calle Salvador María del Carril, en la Villa Primero de Mayo, donde fue detenido Juan Alberto Gómez. Durante la requisa del inmueble no se hallaron armas de fuego, pero sí 58 envoltorios de cocaína que sumaban unos 26 gramos y cerca de 60 mil pesos en efectivo en billetes de distinta denominación. Por el secuestro de la sustancia intervino el Juzgado Federal.

image

El segundo procedimiento se concretó en calle 11 de Septiembre, en el Loteo Santa Isabel, también en Chimbas. Allí fue detenido Kevin Ulises Gómez, a quien además le secuestraron una bermuda blanca con características similares a la que habría usado al momento del ataque.

Durante ese operativo también encontraron varias aves autóctonas, por lo que tomó intervención personal de Flora y Fauna. Al igual que en el otro domicilio, no se hallaron armas de fuego.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 26ª, junto con los elementos secuestrados, y quedaron a la espera de la audiencia de formalización en la causa que investiga el ataque a tiros ocurrido en la villa chimbera.

Temas
