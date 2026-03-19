Se viene la Fiesta del Queso y el Quesillo en San Juan: qué se podrá hacer y la grilla de artistas

Este domingo 21 de marzo, la localidad de Baldes del Rosario, en Valle Fértil, será escenario de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Queso y el Quesillo, una propuesta que combina cultura, gastronomía y música en vivo.
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Este domingo, Baldes del Rosario será epicentro del tradicional evento que se vivirá con comidas típicas, degustaciones y música en vivo.
Este domingo 21 de marzo, la localidad de Baldes del Rosario, en Valle Fértil, será escenario de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Queso y el Quesillo, una propuesta que combina cultura, gastronomía y música en vivo.
El evento se desarrollará en el predio del Club Sportivo San Isidro ( Ruta 510 - km 45) con apertura prevista a las 21.
Como cada año, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones de quesos artesanales, comidas típicas y la participación de productores locales, además de una destacada grilla artística.
Entre los artistas confirmados se encuentran Hugo Fernández, Hermanos Aguilera, Walter Quintero, 3 Para el Canto, Voces de la Cumbre, Renzo Albelo, Juan Calivar y la Muchachada, y el cierre estará a cargo de Palo Santto. La conducción del festival estará en manos de los locutores Marcela Ortiz, Jorge Castro y Américo Riveros, quienes acompañarán el desarrollo de la velada.
Uno de los momentos más esperados será la representación en vivo de “La Lechada”, una puesta que rescata las tradiciones y costumbres vinculadas a la elaboración del queso y el quesillo.
Las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos por persona (a partir de los 12 años) y se podrán adquirir en el lugar. Desde la organización informaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras, alimentos, bebidas ni objetos cortantes, aunque sí se podrán llevar mesas, sillas o reposeras.
Para quienes no cuenten con movilidad, se dispondrá de un servicio de colectivos desde la terminal de Villa San Agustín, con salida a las 20 y regreso a las 5 de la mañana, una vez finalizado el evento. El costo del pasaje es de 10.000 pesos ida y vuelta.