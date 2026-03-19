Se viene la Fiesta del Queso y el Quesillo en San Juan: qué se podrá hacer y la grilla de artistas

La Fiesta del Queso y el Quesillo, en Valle Fértil, ofrece la representación en vivo de “La Lechada”, una puesta que rescata las tradiciones y costumbres vinculadas a la elaboración de los productos lácteos de la zona.

Este domingo 21 de marzo, la localidad de Baldes del Rosario, en Valle Fértil, será escenario de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Queso y el Quesillo , una propuesta que combina cultura, gastronomía y música en vivo.

El evento se desarrollará en el predio del Club Sportivo San Isidro ( Ruta 510 - km 45) con apertura prevista a las 21.

Como cada año, vecinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones de quesos artesanales, comidas típicas y la participación de productores locales, además de una destacada grilla artística.

Entre los artistas confirmados se encuentran Hugo Fernández, Hermanos Aguilera, Walter Quintero, 3 Para el Canto, Voces de la Cumbre, Renzo Albelo, Juan Calivar y la Muchachada, y el cierre estará a cargo de Palo Santto. La conducción del festival estará en manos de los locutores Marcela Ortiz, Jorge Castro y Américo Riveros, quienes acompañarán el desarrollo de la velada.

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Uno de los momentos más esperados será la representación en vivo de “La Lechada”, una puesta que rescata las tradiciones y costumbres vinculadas a la elaboración del queso y el quesillo.

Las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos por persona (a partir de los 12 años) y se podrán adquirir en el lugar. Desde la organización informaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras, alimentos, bebidas ni objetos cortantes, aunque sí se podrán llevar mesas, sillas o reposeras.

Para quienes no cuenten con movilidad, se dispondrá de un servicio de colectivos desde la terminal de Villa San Agustín, con salida a las 20 y regreso a las 5 de la mañana, una vez finalizado el evento. El costo del pasaje es de 10.000 pesos ida y vuelta.