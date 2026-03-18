Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

El fútbol sanjuanino vuelve a mostrar su costado más solidario. Ex jugadores de Peñarol organizarán un partido a beneficio para acompañar a Ramón Cabello, una de las viejas glorias de la institución, que atraviesa un delicado estado de salud.
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Futbolistas que pasaron por la institución Bohemia se unieron para asistir a un ex compañero del Senior que está pasando un delicado momento de salud. El flyer que compartieron.
El fútbol sanjuanino vuelve a mostrar su costado más solidario. Ex jugadores de Peñarol organizarán un partido a beneficio para acompañar a Ramón Cabello, una de las viejas glorias de la institución, que atraviesa un delicado estado de salud.
La iniciativa surgió desde el plantel Senior del Bohemio, que no dudó en unirse para darle una mano tanto a su ex compañero como a su familia en este difícil momento. Desde el club le confirmaron a Tiempo de San Juan que la situación de Cabello es compleja, y que el objetivo principal del encuentro es brindar apoyo económico a su familia.
"Queremos ayudar y darle una mano a una persona tan querida que pasó por el club", expresaron desde el club, destacando el fuerte sentido de pertenencia que une a quienes vistieron la camiseta de Peñarol.
El evento fue difundido a través de un flyer en el que invitan a todos los sanjuaninos a sumarse: "Te invito a participar de este encuentro a beneficio de Ramón Cabello", señalaron. Además, adelantaron que el partido contará con la presencia de varias leyendas del fútbol sanjuanino, lo que le dará un marco especial a la jornada.
El encuentro solidario se disputará el próximo lunes 23 de marzo a las 16 horas en el Estadio Ramón Pablo Rojas. Las entradas tendrán un valor accesible, con la intención de que la mayor cantidad de personas pueda acercarse y aportar su granito de arena.