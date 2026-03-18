Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

El fútbol sanjuanino vuelve a mostrar su costado más solidario. Ex jugadores de Peñarol organizarán un partido a beneficio para acompañar a Ramón Cabello, una de las viejas glorias de la institución, que atraviesa un delicado estado de salud.

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La iniciativa surgió desde el plantel Senior del Bohemio, que no dudó en unirse para darle una mano tanto a su ex compañero como a su familia en este difícil momento. Desde el club le confirmaron a Tiempo de San Juan que la situación de Cabello es compleja, y que el objetivo principal del encuentro es brindar apoyo económico a su familia.

"Queremos ayudar y darle una mano a una persona tan querida que pasó por el club", expresaron desde el club, destacando el fuerte sentido de pertenencia que une a quienes vistieron la camiseta de Peñarol.

El evento fue difundido a través de un flyer en el que invitan a todos los sanjuaninos a sumarse: "Te invito a participar de este encuentro a beneficio de Ramón Cabello", señalaron. Además, adelantaron que el partido contará con la presencia de varias leyendas del fútbol sanjuanino, lo que le dará un marco especial a la jornada.

El encuentro solidario se disputará el próximo lunes 23 de marzo a las 16 horas en el Estadio Ramón Pablo Rojas. Las entradas tendrán un valor accesible, con la intención de que la mayor cantidad de personas pueda acercarse y aportar su granito de arena.

El flyer que compartieron desde el club: