lunes 27 de octubre 2025

San Juan

San Juan se prepara para el MTB en el Valle de la Luna

La tercer edición del "Desafío Valle de la Luna" se pondrá en juego el sábado 1 de noviembre en el imponente Parque Provincial Ischigualasto. Con una largada imponente al atardecer, esta edición 2025 promete una experiencia única que combina deporte, naturaleza y la magia del SUNSET sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La provincia de San Juan se prepara para vivir una nueva fiesta del ciclismo de montaña con la tercera edición del Desafío Valle de la Luna, una competencia que ya se consolidó como una de las más atractivas del calendario deportivo local. En medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna, el próximo sábado 1 de noviembre ciclistas de todo el país recorrerán senderos, caminos rurales y formaciones rocosas únicas que hacen de este circuito un desafío tan espectacular como inolvidable.

La gran novedad de esta edición será el cambio de horario, con una largada al atardecer, en un vibrante formato SUNSET que permitirá disfrutar del paisaje bajo los colores del ocaso. A partir de las 18:00, los participantes de las categorías competitivas, Gravel y eléctrica serán los primeros en tomar la partida, seguidos a las 18:30 por los promocionales. El cierre de la jornada llegará a las 22:00, con la esperada entrega de premios en el mismo Parque Provincial Ischigualasto.

El recorrido ofrecerá dos distancias: 35K y 65K, con un relieve accesible que combina sectores de ritmo rápido y zonas de pura contemplación paisajística. Gracias a este perfil, la competencia resulta ideal tanto para ciclistas amateurs que buscan superarse como para corredores de élite en busca de rendimiento.

Además, el evento contará con una amplia diversidad de categorías, divididas por edades y tipo de bicicleta (MTB, Gravel y E-Bike), incluyendo la participación de ciclistas adaptados en modalidades tándem y handbike, reafirmando el espíritu inclusivo que caracteriza al deporte sanjuanino.

Las acreditaciones y la expo previa se realizarán el viernes 31 de octubre, de 10 a 20 horas, en el Salón Cultura de San Agustín de Valle Fértil, frente a la plaza principal.

