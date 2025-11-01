San Juan amaneció entre nubes: el video del encantador paisaje

¡No toquen nada! San Juan amaneció este sábado con un paisaje distinto. El cielo cubierto de nubes y un aire fresco que marcó el final del calor intenso del viernes. Tras el paso del viento Sur , la provincia se despertó con una postal encantadora que muchos no dudaron en capturar.

Debate abierto En San Juan buscan prohibir el vapeo en lugares cerrados y públicos como el Centro Cívico, escuelas, hospitales y la Red Tulum

Desde el centro sanjuanino, la lectora Noelia González compartió un video que muestra el amanecer entre nubes, con el gris suave del cielo reflejándose sobre los cerros y la ciudad todavía en calma. En las primeras horas de la mañana, incluso se pudieron ver algunas montañas precordilleranas cubiertas de nieve, un detalle que agregó belleza al cambio de clima.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡No toquen nada! San Juan amaneció entre nubes La vista desde el centro reflejó que, tras el viento Sur, llegó el "fresquito" a la provincia. La lectora Noelia González compartió un video durante la primera mañana de este sábado. Más info en @tiempodesanjuan #cordillera #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Entre la tarde y la noche del viernes, las ráfagas del viento Zonda y luego del Sur marcaron el paso de un nuevo frente frío.

Finalmente hizo descender la temperatura en todo el territorio provincial. Después de una jornada calurosa, el sábado trajo alivio, frescura y una escena natural que los sanjuaninos disfrutaron con asombro.