sábado 1 de noviembre 2025

¡No toquen nada!

San Juan amaneció entre nubes: el video del encantador paisaje

Una lectora compartió un video que muestra el amanecer entre nubes, con el gris suave del cielo reflejándose sobre los cerros y la ciudad todavía en calma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

¡No toquen nada! San Juan amaneció este sábado con un paisaje distinto. El cielo cubierto de nubes y un aire fresco que marcó el final del calor intenso del viernes. Tras el paso del viento Sur, la provincia se despertó con una postal encantadora que muchos no dudaron en capturar.

Desde el centro sanjuanino, la lectora Noelia González compartió un video que muestra el amanecer entre nubes, con el gris suave del cielo reflejándose sobre los cerros y la ciudad todavía en calma. En las primeras horas de la mañana, incluso se pudieron ver algunas montañas precordilleranas cubiertas de nieve, un detalle que agregó belleza al cambio de clima.

Entre la tarde y la noche del viernes, las ráfagas del viento Zonda y luego del Sur marcaron el paso de un nuevo frente frío.

Finalmente hizo descender la temperatura en todo el territorio provincial. Después de una jornada calurosa, el sábado trajo alivio, frescura y una escena natural que los sanjuaninos disfrutaron con asombro.

