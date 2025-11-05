miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

El episodio ocurrió luego de que las joyas italianas abandonaran el Autódromo El Villicum. Los presentes, sorprendidos, aplaudieron al viejo guerrero de chapa blanca que parecía recordarles que no todo lo que brilla viene de Italia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
desde el aire: el espectacular paso de las ferrari por san juan
El drone del Tiempo

Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan
asi rugieron los motores de las ferraris en el centro de san juan
Show

Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

El episodio ocurrió luego de que las joyas italianas abandonaran el Autódromo El Villicum. Fue entonces cuando el histórico vehículo, símbolo de otra época y de tantos caminos transitados, apareció en escena. Su motor -más modesto, pero igualmente orgulloso- rugió al ritmo del entusiasmo popular. Los presentes, sorprendidos, aplaudieron al viejo guerrero de chapa blanca que parecía recordarles que no todo lo que brilla viene de Italia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Lo viejo funciona, Juan: el Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón Luego que las joyas italianas salieran del Autódromo El Villicum, un histórico auto se sumó a la caravana en Ruta 40 y cautivó al público con su rugido. También se ganó el elogio de más de un espectador. Mas info en @tiempodesanjuan #viral #ferrari #renault #TiempoDeSanJuan"
View this post on Instagram

¡Así rugieron las Ferraris en San Juan!

El ruido de treinta Ferrari sacudió San Juan durante este martes, en una caravana que deslumbró a los fanáticos del automovilismo. Los emblemáticos autos italianos recorrieron la Ruta 40, la Circunvalación y las avenidas principales hasta llegar al Centro Cívico y culminar en el Hotel Del Bono Park, donde quedaron exhibidos. Desde el aire, el drone de Tiempo de San Juan capturó el despliegue de lujo, color y velocidad que marcó la jornada.

Miles de sanjuaninos se apostaron a la vera de las calles para disfrutar del paso de las joyas de Maranello, fotografiarlas y registrar videos del espectáculo. La travesía, parte de un recorrido nacional que reúne a coleccionistas y amantes de Ferrari, convirtió por unas horas a la provincia en un escenario único, donde el rugido de los motores se mezcló con el paisaje cuyano.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Desde el aire, un espectáculo único: las Ferrari tomaron las calles de San Juan y el drone de Tiempo captó cada detalle. Ruta 40, Circunvalación, Rawson y Libertador se tiñeron de rojo pasión con el rugido de los motores italianos. Mirá las imágenes exclusivas del paso de estas joyas sobre ruedas por la provincia. @cocoporcel #ferrari #sanjuan #eldronedetiempo #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Filmaron a un ladrón que robó en un local de ropa en Lateral de Circunvalación y hasta cambió de vestimenta

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

A 54 años de su nacimiento, el impactante video que muestra la evolución de Ischigualasto

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

San Juan amaneció entre nubes: el video del encantador paisaje

Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: en video, así sonaron las alarmas

Video: conoció al "Payito", le convidó agua, le regaló dinero y se hizo viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la lemos quedo como una joyita en tiempo record
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Te Puede Interesar

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Hospital Rawson crece la demanda, un centro de salud estatal que cuenta con tecnología y excelentes profesionales pero que no da abasto con la cantidad creciente de pacientes. 
Tendencia

Crece la demanda de atención de salud gratuita en San Juan: las cifras oficiales y cómo se timonea el alud de pacientes

La hinchada de San Martín
Máxima seguridad

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil
Alivio

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Carlos Munisaga y Fabián Gramajo, en el posteo que ambos destacaron. 
La foto que habla

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas