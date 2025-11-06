jueves 6 de noviembre 2025

Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Pasadas las 17:30, una intensa precipitación se desató en la capital provincial y provocó un marcado descenso de la temperatura. El SMN mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas fuertes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de varios días con altas temperaturas y cielo amenazante, finalmente este jueves la lluvia dijo presente en San Juan. Pasadas las 17:30, un chaparrón intenso sorprendió a los vecinos de la capital, tiñendo de gris el cielo y generando un marcado descenso térmico en pocos minutos.

denunciaron a un juez por supuesto fraude en san juan: desde la fiscalia analizan si hay merito para avanzar con la causa
UFI Delitos Especiales

Denunciaron a un juez por supuesto fraude en San Juan: desde la Fiscalía analizan si hay mérito para avanzar con la causa
una curiosa revelacion: marcial quiroga, dos personas distintas y el designio de la medicina
Personajes

Una curiosa revelación: Marcial Quiroga, dos personas distintas y el designio de la medicina
image

El fenómeno fue breve, pero se hizo sentir con fuerza. De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes.

image

El organismo advirtió que estos eventos podrían incluir abundantes precipitaciones en cortos lapsos, caida de granizo, ráfagas que alcanzarían hasta los 70 kilómetros por hora y una importante actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse esos valores.

Se registro en algunos departamentos la caída de granizo, tal como sucedio en El Encon, en 25 de Mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986563989585994201&partner=&hide_thread=false

