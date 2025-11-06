La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Después de varios días con altas temperaturas y cielo amenazante, finalmente este jueves la lluvia dijo presente en San Juan. Pasadas las 17:30, un chaparrón intenso sorprendió a los vecinos de la capital, tiñendo de gris el cielo y generando un marcado descenso térmico en pocos minutos.

El fenómeno fue breve, pero se hizo sentir con fuerza. De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la provincia se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes.

El organismo advirtió que estos eventos podrían incluir abundantes precipitaciones en cortos lapsos, caida de granizo, ráfagas que alcanzarían hasta los 70 kilómetros por hora y una importante actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse esos valores.

Se registro en algunos departamentos la caída de granizo, tal como sucedio en El Encon, en 25 de Mayo.