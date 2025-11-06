Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

El año castigó duramente a Marquesado y no por los resultados deportivos. Los hechos de violencia mancharon un poco la historia del club en el último tiempo y opacó el campeonato del año pasado, en el que el plantel de Eduardo 'Cachilo' Magallanes alcanzó la gloria después de 84 años . Cuatro incidentes pusieron a la institución en el ojo de la tormenta y obligaron al Tribunal de Penas a intervenir en cada uno de los casos. Entre polémicas, suspensiones y disputas dentro y fuera de la cancha, el nombre del Tricolor volvió a estar en boca de todos. Uno a uno.

Increíble Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

El primer hecho violento del año se registró el 5 de julio . En Santa Lucía, dos jugadores de Marquesado agredieron al fotógrafo de Tiempo de San Juan :

El partido entre Marquesado y Alianza, disputado en Santa Lucía por los playoffs del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sanjuanina, terminó en escándalo cuando dos jugadores del club de Rivadavia agredieron físicamente a un fotógrafo de Tiempo de San Juan. Según relató el propio reportero, Leandro Porcel, los incidentes comenzaron cuando hinchas de ambos equipos se cruzaron en una zona sin custodia policial, generando un clima de tensión dentro y fuera del campo de juego.

Mientras registraba imágenes de los disturbios, Porcel intentó fotografiar a un jugador de Marquesado arrojando una piedra, momento en el que fue increpado, sujetado de la ropa y empujado por 'Nacho' González, uno de los futbolistas. Otro compañero del mismo equipo también lo empujó. La situación fue contenida por integrantes de Alianza, pero la violencia obligó al árbitro Jesús Allegue a suspender el encuentro a los 33 minutos del segundo tiempo, dejando un episodio más que polémico en la historia reciente del fútbol sanjuanino.

image

El segundo se registró el 2 de agosto, en el enfrentamiento entre Marquesado-Peñarol por Cuarta División:

El partido entre Marquesado y Peñarol, correspondiente a la 4ª División, vivió un momento de alta tensión que obligó a la suspensión del encuentro. Según testigos, los disturbios comenzaron dentro del campo con empujones, insultos y corridas entre jugadores de ambos equipos, y se complicaron cuando algunos espectadores ingresaron a la cancha. La intervención de la policía fue necesaria para calmar los ánimos y permitir que el partido pudiera continuar, aunque con el clima todavía cargado de tensión. El encuentro finalizó 2 a 0 a favor del Bohemio.

image

Debido a esto, el Tribunal de Penas actuó de oficio y suspendió por dos años al técnico y sacó a ocho jugadores de las canchas, castigándolos por un año sin jugar, además de la multa económica de ese entonces.

El tercero data del 3 de noviembre, en el duelo del Tricolor con Unión de Villa Krause, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Regional. El Azul de Villa Krause ganaba 2-1, gracias a los goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros, cuando tras el pitazo final, se desató un enfrentamiento entre los jugadores en plena cancha, que dejó empujones, insultos y piñas.

Según se supo, todo comenzó cuando los jugadores de Marquesado fueron a buscar a Gastón Giraudo, de Unión, por supuestos comentarios realizados en los últimos minutos del encuentro. La situación escaló rápidamente: Agustín Ochoa recibió un golpe de Vega, y luego se produjeron forcejeos y agarrones entre varios futbolistas.

md

Y el cuarto y último del año pasó este miércoles 5 de noviembre en la cancha de Marquesado. En la última fecha del campeonato sanjuanino, el Far West volvió a ser protagonista de un escándalo, esta vez por la violenta reacción de sus hinchas frente al plantel de Sportivo Desamparados. El partido, disputado en el estadio de la calle San Sebastián por la fecha 19 del Clausura, terminó 2-2 luego de que el árbitro Mauro Gómez adicionara once minutos y el Víbora consiguiera el empate agónico. La decisión del juez desató la furia de los locales, que no toleraron el resultado y descargaron su enojo dentro y fuera del campo.

image

Mientras los jugadores de Marquesado protestaban contra el árbitro, los hinchas comenzaron a arrojar piedras hacia el banco visitante, obligando al cuerpo técnico y futbolistas de Desamparados a correr hacia el túnel para refugiarse. El episodio, que empañó el cierre de la temporada regular, volvió a poner al Tricolor en el centro de la polémica y suma un nuevo capítulo a una seguidilla de comportamientos violentos que preocupan al fútbol sanjuanino.

El partido entre tricolores y víboras terminó en escándalo tras el pitazo del juez, que le permitió a Desamparados llegar al empate 2-2 agónico en la última fecha del Clausura. Los… pic.twitter.com/UYUSiyLs1s — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 5, 2025

Párrafo aparte:

Más allá de los cuatro episodios de violencia que viene marcando el 2025, lo cierto es que Marquesado ya venía arrastrando antecedentes preocupantes. El 11 de diciembre del año pasado, el club también fue protagonista de un grave incidente durante los cuartos de final del Torneo de Verano, disputado en la cancha de Juventud Unida, en Médano de Oro. Aquella tarde, Atlético Minero se había puesto en ventaja con gol de José Femenía, pero el Tricolor lo dio vuelta en el complemento gracias a los tantos de Nicolás Saavedra y Alberto Cortéz.

El cierre, sin embargo, terminó en un escándalo absoluto: entre corridas, golpes de puño y pedradas, jugadores e hinchas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que obligó a la intervención policial. Pese a los esfuerzos por calmar los ánimos, el árbitro dio por suspendido el partido, y la Liga Sanjuanina de Fútbol debió analizar las sanciones. Ese episodio, ocurrido a fines de 2024, fue el punto de partida de una seguidilla de comportamientos violentos que se repitieron este año y mantienen al club de Rivadavia bajo la lupa.