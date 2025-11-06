jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arranca la competencia

Vóley: el Club Hispano da inicio a la 3° Copa Hugo Martín con más de 60 equipos en competencia

El tradicional torneo reúne a 60 equipos de diversas provincias argentinas y de Chile, en homenaje a Hugo Martín, histórico dirigente del club. Durante varios días, San Juan será epicentro del vóley juvenil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La pasión por el vóley vuelve a sentirse con fuerza en el Club Hispano San Juan. Desde este jueves se pone en marcha la 3ª Edición de la Copa Hugo Martín, un certamen de carácter internacional que rinde homenaje a quien fuera uno de los grandes impulsores de la institución: Hugo Martín, expresidente del club, referente de la subcomisión de vóley y principal promotor del proyecto de techado del estadio. Bajo su gestión, Hispano alcanzó un hecho histórico al participar por primera vez en la Liga Nacional A2.

Lee además
regreso triunfal de upcn: le gano a river y arranco con el pie derecho en la liga argentina
El primero, adentro

Regreso triunfal de UPCN: le ganó a River y arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

El torneo contará con la participación de 60 equipos provenientes de Mendoza, La Rioja, San Luis, Chile y San Juan, lo que consolida al certamen como uno de los más convocantes del calendario regional. La actividad comenzará este jueves a las 18, extendiéndose hasta las 22, mientras que el viernes y sábado las jornadas se desarrollarán desde las 9 hasta las 23. El acto inaugural tendrá lugar el viernes a las 19, con el tradicional desfile de delegaciones, en un marco festivo que promete emociones y recuerdos.

Las finales se disputarán el domingo, alrededor de las 18 y 19, marcando el cierre de un fin de semana a puro vóley. Como en cada edición, la subcomisión de vóley de Hispano dispuso una serie de stands gastronómicos y de indumentaria deportiva, generando un ambiente familiar y de encuentro para todos los asistentes.

La entrada general tendrá un valor de $1000, y el acceso al público será por el costado del club, sobre Av. Circunvalación, entre Ignacio de la Rosa y Libertador. Una nueva edición de la Copa Hugo Martín comienza, no solo como una competencia deportiva, sino también como un homenaje vivo a la pasión y el legado de un dirigente que marcó la historia del vóley sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

Scaloni se la jugó con los pibes y dio a conocer la lista de convocados para el amistoso con Angola

Mundial Sub17: con gol de Jainikoski, la Selección Argentina le ganó a Túnez y se metió en 16avos

Paredes y Juanfer calientan el Superclásico: de "las claves" de Boca al "golpe en la mesa" que piensa River

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Ya están los árbitros: el elegido para el Superclásico y el que impartirá justicia en San Martín–Lanús

Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

Se definieron los 8 clasificados a los Play Off del Torneo Clausura: cómo son los cruces y cuándo se juega

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez la violencia en el futbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital