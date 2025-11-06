Vóley: el Club Hispano da inicio a la 3° Copa Hugo Martín con más de 60 equipos en competencia

La pasión por el vóley vuelve a sentirse con fuerza en el Club Hispano San Juan. Desde este jueves se pone en marcha la 3ª Edición de la Copa Hugo Martín, un certamen de carácter internacional que rinde homenaje a quien fuera uno de los grandes impulsores de la institución: Hugo Martín, expresidente del club, referente de la subcomisión de vóley y principal promotor del proyecto de techado del estadio. Bajo su gestión, Hispano alcanzó un hecho histórico al participar por primera vez en la Liga Nacional A2.

El torneo contará con la participación de 60 equipos provenientes de Mendoza, La Rioja, San Luis, Chile y San Juan, lo que consolida al certamen como uno de los más convocantes del calendario regional. La actividad comenzará este jueves a las 18, extendiéndose hasta las 22, mientras que el viernes y sábado las jornadas se desarrollarán desde las 9 hasta las 23. El acto inaugural tendrá lugar el viernes a las 19, con el tradicional desfile de delegaciones, en un marco festivo que promete emociones y recuerdos.

Las finales se disputarán el domingo, alrededor de las 18 y 19, marcando el cierre de un fin de semana a puro vóley. Como en cada edición, la subcomisión de vóley de Hispano dispuso una serie de stands gastronómicos y de indumentaria deportiva, generando un ambiente familiar y de encuentro para todos los asistentes.

La entrada general tendrá un valor de $1000, y el acceso al público será por el costado del club, sobre Av. Circunvalación, entre Ignacio de la Rosa y Libertador. Una nueva edición de la Copa Hugo Martín comienza, no solo como una competencia deportiva, sino también como un homenaje vivo a la pasión y el legado de un dirigente que marcó la historia del vóley sanjuanino.