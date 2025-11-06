Paredes y Juanfer calientan el Superclásico: de "las claves" de Boca al "golpe en la mesa" que piensa River

En la previa de una nueva edición del Superclásico , la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa conjunta con dos protagonistas de peso: Leandro Paredes por Boca y Juan Fernando Quintero por River . Los referentes hablaron con la prensa a poco más de dos días del duelo en la Bombonera (domingo 15,30hs) , un partido que podría definir mucho más que tres puntos.

El campeón del mundo fue contundente al expresar lo que significa para él este encuentro: “Es especial, importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera. Lo que conlleva un superclásico, lo que genera en la gente y en el fútbol argentino, lo hace único. Es un sueño poder vivirlo en nuestra cancha, con nuestra gente”.

Paredes también marcó la importancia deportiva del partido: “No solo es un clásico, sino un paso clave porque ganar nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de nuestros grandes objetivos. Vamos a hacer todo para que el resultado quede en casa”.

Del otro lado, Juanfer Quintero reconoció que el presente de River no es el mejor, pero vio en el clásico una oportunidad de reivindicación. “Sabemos que no estamos en el momento ideal, pero este partido nos da la chance de dar un golpe en la mesa. Es histórico, y qué mejor escenario que este para demostrar lo que somos”, señaló.

El colombiano, además, respaldó públicamente a Marcelo Gallardo tras su reciente renovación de contrato: “El apoyo al entrenador es total. En los momentos duros se ve la verdadera unión. Si él tiene energía, nosotros tenemos que tener el doble. Es momento de mostrarlo dentro de la cancha”.

Paredes, en tanto, habló de su rol como líder y del grupo que se consolidó en Boca: “Cuando llegué, intenté formar un grupo de buena gente, con hambre y humildad. Hemos crecido mucho a nivel colectivo e individual, y eso nos va a llevar a cumplir los objetivos que tenemos”.

Ambos coincidieron en la magnitud del duelo que paraliza al país. “Es uno de los partidos más importantes del mundo, junto a Real Madrid–Barcelona”, dijo el mediocampista xeneize. “Todo el planeta habla de este clásico”, agregó el 10 millonario.