Ya están los árbitros: el elegido para el Superclásico y el que impartirá justicia en San Martín–Lanús

El Torneo Clausura entró en su etapa definitoria y este viernes comenzará la jornada 15 del certamen, que tendrá el Superclásico como duelo destacado.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se definieron las autoridades para la jornada 15, que tendrá como plato principal el duelo entre Boca y River en La Bombonera.
El Torneo Clausura entró en su etapa definitoria y este viernes comenzará la jornada 15 del certamen, que tendrá el Superclásico como duelo destacado.
Boca y River chocarán el próximo domingo a las 16.30 en La Bombonera, en un duelo crucial para la clasificación de ambos equipos a la Conmebol Libertadores 2026.
Para dicho encuentro fue designado una vez más Nicolás Ramírez como árbitro. El juez de los últimos Superclásicos le ganó la pulseada a Facundo Tello Figueroa y estará en La Bombonera.
-21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Manuel Gonzalez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Salomé Di Iorio
-17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Diego Romero
-19.15 Huracán – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Javier Mihura
-19.15 Talleres – Platense (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato
-21.30 Unión – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
-21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
-16.30 Boca – River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Habib
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Jorge Broggi
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Ariel Scime
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: José Carreras
AVAR: Adrián Delbarba
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Iván Alliende
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Carla López
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Federico Benitez
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nelson Sosa