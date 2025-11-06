jueves 6 de noviembre 2025

Sorpresas y ausencias

Scaloni se la jugó con los pibes y dio a conocer la lista de convocados para el amistoso con Angola

Lionel Scaloni optó por prescindir de varias figuras consagradas y de los futbolistas que juegan en el torneo local, con el objetivo de darles descanso y, al mismo tiempo, evaluar a nuevos talentos dentro del plantel. La lista completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni tiene la lista de convocados.

Lionel Scaloni tiene la lista de convocados.

La Selección Argentina dio a conocer este jueves la lista de convocados para el amistoso frente a Angola, que se jugará el próximo 14 de noviembre en Luanda, y el anuncio llegó con varias novedades. Lionel Scaloni eligió 24 futbolistas para este compromiso, donde se destacan algunas caras nuevas y también ausencias importantes, como la de Emiliano "Dibu" Martínez y los jugadores del fútbol local.

Entre las sorpresas aparecen Gianluca Prestianni (Benfica), Máximo Perrone (Las Palmas) y Joaquín Panichelli (Girona), quienes tendrán la oportunidad de mostrarse con la camiseta de la Albiceleste. Para Prestianni y Panichelli será la primera convocatoria oficial, mientras que Perrone regresa luego de haber sido parte de algunos entrenamientos previos con la Mayor.

Por su parte, Scaloni decidió dar descanso a varias de las figuras consagradas y al grupo de futbolistas que milita en la Liga Profesional, con el objetivo de observar nuevos nombres y seguir ampliando la base de cara al año próximo.

Este será el único compromiso que la Selección dispute en la próxima fecha FIFA. El cuerpo técnico, que ya tuvo ensayos exitosos en Estados Unidos ante Venezuela y Puerto Rico, aprovechará el viaje a África para seguir probando variantes y mantener el ritmo competitivo del plantel.

Con la Copa América y las Eliminatorias en el horizonte, Scaloni continúa afinando el recambio y dándole espacio a los jóvenes que buscan ganarse un lugar en la Scaloneta.

image
