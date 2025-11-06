Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

La violencia volvió a manchar al fútbol sanjuanino. Esta vez, el escenario fue Albardón, donde Paso de los Andes y San Martín de Chimbas disputaban la semifinal de ida del torneo que organiza la Liga Albardón-Angaco. El encuentro, que estaba igualado 0 a 0 al término del primer tiempo, terminó en escándalo y con un jugador agredido.

Según el testimonio de Matías Rojas , arquero del conjunto albardonero, todo comenzó cuando el árbitro Nelson Leyva expulsó a un integrante del cuerpo técnico visitante. “Terminó el primer tiempo y el ayudante de campo de San Martín, viene y me tira una piña. Yo me hago hacia atrás para evitar que me expulsen, el árbitro lo ve y le saca la roja. Pero después me vuelve a buscar y en el tumulto me agachan, me van de atrás y me pegan una piña. Ahí me caigo al piso y me empezaron a pegar entre todos”, relató el jugador en diálogo con este medio.

El ataque fue brutal. Testigos contaron que Rojas fue pateado en la cabeza mientras estaba en el suelo, lo que le provocó lesiones visibles.

Desde el club Paso de los Andes emitieron un comunicado repudiando lo sucedido y confirmando la suspensión del encuentro: “El partido fue suspendido en los primeros 45 minutos. Nuevamente la violencia y la agresión física nos arruinan nuestro fútbol. En esta ocasión, nuestro arquero Matías Rojas fue agredido con alevosía por varios integrantes del equipo contrario. Es un hecho lamentable y esperamos que se tomen las decisiones correctas con quien corresponda”.

El arquero reconoció que es la primera vez que vive una situación de este tipo, y expresó su impotencia: “Sentís mucha bronca, porque si te defendés te expulsan. Solo me pegaron a mí, y fueron varios: el ayudante, algunos jugadores, el técnico y otro ayudante”.

Ahora, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Albardón-Angaco, que deberá evaluar los informes arbitrales y determinar las sanciones correspondientes.