jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

El arquero de Paso de los Andes terminó herido tras ser atacado por integrantes de San Martín de Chimbas. El hecho ocurrió cuando se disputaba el primer choque de semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 10.39.59

La violencia volvió a manchar al fútbol sanjuanino. Esta vez, el escenario fue Albardón, donde Paso de los Andes y San Martín de Chimbas disputaban la semifinal de ida del torneo que organiza la Liga Albardón-Angaco. El encuentro, que estaba igualado 0 a 0 al término del primer tiempo, terminó en escándalo y con un jugador agredido.

Lee además
video: 11 minutos de adicion, empate agonico y lluvia de piedras en la cancha de marquesado
Agresión

Video: 11 minutos de adición, empate agónico y lluvia de piedras en la cancha de Marquesado
violencia en cancha de marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista termino destrozado
Increíble

Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

Según el testimonio de Matías Rojas, arquero del conjunto albardonero, todo comenzó cuando el árbitro Nelson Leyva expulsó a un integrante del cuerpo técnico visitante. “Terminó el primer tiempo y el ayudante de campo de San Martín, viene y me tira una piña. Yo me hago hacia atrás para evitar que me expulsen, el árbitro lo ve y le saca la roja. Pero después me vuelve a buscar y en el tumulto me agachan, me van de atrás y me pegan una piña. Ahí me caigo al piso y me empezaron a pegar entre todos”, relató el jugador en diálogo con este medio.

El ataque fue brutal. Testigos contaron que Rojas fue pateado en la cabeza mientras estaba en el suelo, lo que le provocó lesiones visibles.

Desde el club Paso de los Andes emitieron un comunicado repudiando lo sucedido y confirmando la suspensión del encuentro: “El partido fue suspendido en los primeros 45 minutos. Nuevamente la violencia y la agresión física nos arruinan nuestro fútbol. En esta ocasión, nuestro arquero Matías Rojas fue agredido con alevosía por varios integrantes del equipo contrario. Es un hecho lamentable y esperamos que se tomen las decisiones correctas con quien corresponda”.

El arquero reconoció que es la primera vez que vive una situación de este tipo, y expresó su impotencia: “Sentís mucha bronca, porque si te defendés te expulsan. Solo me pegaron a mí, y fueron varios: el ayudante, algunos jugadores, el técnico y otro ayudante”.

Ahora, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Albardón-Angaco, que deberá evaluar los informes arbitrales y determinar las sanciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Ya están los árbitros: el elegido para el Superclásico y el que impartirá justicia en San Martín–Lanús

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Se definieron los 8 clasificados a los Play Off del Torneo Clausura: cómo son los cruces y cuándo se juega

La Lepra, histórica en la Copa Argentina: aguantó con 9 jugadores y le ganó el mata mata de los penales con el último grito de Villa

En plena crisis y a días del Superclásico, Gallardo le hizo frente al presente de River y firmó la renovación

Metió, se la picó al arquero y festejó con el avioncito: el tremendo golazo en el fútbol sanjuanino

Juegan los punteros y Colón-Alianza le ponen condimento a la tercera fecha del Regional Amateur

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violencia en cancha de marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista termino destrozado
Increíble

Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Te Puede Interesar

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las novedades que tendrá la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025.
A dos semanas

Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica
Salud pública

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política
En busca del nuevo Fiscal General

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política