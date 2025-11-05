miércoles 5 de noviembre 2025

Agresión

Video: 11 minutos de adición, empate agónico y lluvia de piedras en la cancha de Marquesado

El partido entre tricolores y víboras terminó en escándalo tras el pitazo del juez, que le permitió a Desamparados llegar al empate 2-2 agónico en la última fecha del Clausura. Los hinchas reaccionaron contra el plantel visitante, que se tuvo que ir corriendo del campo y refugiarse en el túnel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado piedras

Otra vez el fútbol se mancha por los violentos. En la última fecha del campeonato sanjuanino, Marquesado volvió a quedar en el ojo de la tormenta, luego de que sus hinchas reaccionaran mal frente al plantel de Sportivo Desamparados. El juez adicionó once minutos, llegó el empate 2-2 de la visita y el tricolor explotó de furia. El video.

La fecha 19 del Clausura le bajó el telón a la temporada regular al certamen y en el estadio de la calle San Sebastián, Marquesado recibió a Desamparados. El duelo marchaba 2-1 a favor del local, hasta que por circunstancias que se dieron durante los noventa minutos, el juez del encuentro, Mauro Gómez, adicionó once minutos. Eso no cayó bien en el Far West, que más allá de aguantar la mínima, se quedó molesto por la cantidad de minutos que el juez marcó. En el último suspiro, el Víbora fue por la heroica y consiguió llegar al empate.

Los fanáticos del Tricolor no se guardaron nada y ante la protesta de los jugadores con el árbitro, comenzaron a lanzar piedras al plantel de Sportivo, que se encontraba en el banco de suplentes. El equipo, junto a los ayudantes y el DT, tuvieron que salir corriendo y encontrar refugio en el túnel.

Video colaboración: Tierra Deportiva (@tierradeportiva_23)

