miércoles 5 de noviembre 2025

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina

El futbolista de la Villa Italia será de la partida este miércoles en Córdoba, donde el "Bicho" y la "Lepra" se medirán en la gran final del certamen federal. Se juega desde las 21.10hs.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Copa Argentina tendrá este miércoles un nuevo campeón. Desde las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán por la gran final del certamen más federal del país.

El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, con Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes. En el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR, Pablo Dóvalo. El partido podrá verse en vivo por TyC Sports.

En el equipo de Nicolás Diez, habrá presencia sanjuanina: Francisco Álvarez será titular en la defensa central del Bicho. El defensor de 24 años, surgido en San Martín, vive un presente brillante y buscará sumar su primer título nacional.

Además, en el plantel de Argentinos también figura Matías Giménez, otro futbolista sanjuanino y ex Verdinegro, que se encuentra marginado de las canchas desde hace unas semanas por una rotura de ligamentos.

Del otro lado, la Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, buscará hacer historia y coronar un 2025 inolvidable tras su consolidación en Primera División.

Horario y TV:

21.10: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.10: Venezuela, Bolivia y Miami (EE. UU.)

19.10: Ecuador, Colombia y Perú

18.10: México

Transmisión: TyC Sports

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia (DT: Alfredo Berti): Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce.

Argentinos Juniors (DT: Nicolás Diez): Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; y Tomás Molina.

