miércoles 5 de noviembre 2025

Nueva alianza

Un acuerdo histórico para el Estadio Diego Maradona: lo que hay detrás del encuentro entre Chiqui Tapia y el hijo de la Mona Jiménez

La Asociación del Fútbol Argentino y la productora cordobesa de Carli Jiménez sellaron un convenio por diez años que integrará fútbol y cultura en la Casa de las Selecciones Argentinas.

afa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, anunció oficialmente un acuerdo con la productora Universo Jiménez, dirigida por Carli Jiménez, hijo del mítico cantante “La Mona” Jiménez. El convenio tendrá una duración de diez años y marcará el inicio de una nueva etapa en el Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo, que se convertirá en un espacio de integración entre el fútbol, la música y la cultura.

Una alianza entre el fútbol y la cultura

El acuerdo establece que Universo Jiménez se encargará de la programación musical, artística y comercial del estadio ubicado en La Plata. La idea es generar una agenda estable de espectáculos y eventos que amplíe el uso del recinto más allá del ámbito deportivo.

“¡Un placer darle la bienvenida a la Productora Universo Jiménez a la casa del fútbol argentino! El Estadio Diego Armando Maradona contará, durante los próximos 10 años, con la programación musical, artística y comercial de dicha productora”, expresó Tapia al anunciar la alianza.

Por su parte, desde la productora destacaron que el objetivo es “reforzar el vínculo entre el fútbol y la cultura popular argentina”, creando experiencias únicas que celebren la identidad nacional a través del deporte y la música.

Qué es Universo Jiménez

Universo Jiménez es una productora cordobesa con amplia trayectoria en la organización de eventos musicales, culturales y artísticos. Fundada por Carli Jiménez, combina la herencia cuartetera de su padre con una visión moderna y federal del entretenimiento.

En los últimos años, la productora ha impulsado espectáculos de gran escala y colaboraciones con artistas de distintos géneros, consolidándose como una de las principales empresas del rubro en el país.

El estadio como epicentro cultural

Con esta alianza, la AFA busca potenciar el Estadio Diego Maradona como un centro cultural y de entretenimiento, además de su función deportiva. La meta es que se convierta en un espacio de referencia nacional, con conciertos, festivales y actividades que celebren tanto la pasión por el fútbol como la riqueza artística argentina.

El convenio entre AFA y Universo Jiménez abre así una nueva etapa para la Casa de las Selecciones, donde la pelota y la música compartirán el mismo escenario.

