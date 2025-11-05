Silencio en el Hospital de Valle Fértil, tras el arribo de alumnos de la Escuela Industrial por intoxicación

Un preocupante episodio sacudió en las últimas horas a Valle Fértil , luego de que siete alumnos de la Escuela Industrial fueran internados en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria. Sin embargo, el caso tomó otro matiz cuando, tras conocerse públicamente, las autoridades del nosocomio optaron por no brindar más información al respecto.

Los estudiantes -pertenecientes a 5º año de la especialidad Minas- habrían consumido empanadas compradas en el departamento. Minutos después comenzaron a experimentar fiebre, vómitos y diarrea, por lo que fueron trasladados al hospital local. En primera instancia ingresaron cinco jóvenes, y durante la mañana se sumaron dos más, informaron desde Diario de Cuyo.

Fuentes sanitarias habían señalado que los alumnos permanecían internados en buen estado general y que recibían medicación para estabilizarlos. Hay sospechas de algo bacteriano, expresaron.

Hasta el momento, los análisis de laboratorio básicos ya fueron realizados y los jóvenes continúan bajo observación médica, respondiendo favorablemente al tratamiento. No obstante, desde el hospital decidieron mantener silencio oficial sobre el episodio, sin ofrecer nuevas precisiones sobre las causas o el estado actual de los afectados.