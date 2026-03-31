martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Beneficio

Boleto Escolar Gratuito: 100.000 sanjuaninos ya cuentan con su boleto en la SUBE

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que continuará abierta la inscripción al boleto para todos aquellos estudiantes y docentes que no han completado el trámite. Desde el 1 de abril, las credenciales 2025 dejarán de tener vigencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno de San Juan comunica que un total de 100.000 beneficiarios ya accedieron al Boleto Escolar y Docente Gratuito, una política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para el ciclo lectivo 2026. Este beneficio permite acompañar a estudiantes y docentes, garantizando el acceso al transporte público y promoviendo la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Lee además
Nuevos detalles sobre la Credencial Única para el boleto escolar y docente en San Juan.
Transporte

Oficial: cuándo vence el plazo para utilizar la credencial escolar y docente en San Juan
nuevo avistamiento de un puma en rivadavia y crece la preocupacion
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

Asimismo, se informa que la convocatoria continúa abierta para quienes aún no se han inscripto o no han completado su trámite. El procedimiento puede realizarse de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o a través de CIDI (cidi.sanjuan.gob.ar).

Por otra parte, aquellas personas cuyo estado figure como “pendiente” o “rechazado” deberán aguardar la actualización de los padrones correspondientes, los cuales serán remitidos por las instituciones educativas para completar el proceso de validación.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, se extiende la validez de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por trabajos en la red, hay corte de luz en una zona de Capital

Cuatro sedes y una misma experiencia: tres días de reflexión y fe en los Retiros de Pascua

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

"El folklore está de moda": una idea con cinco protagonistas unidos por la misma raíz y un objetivo

El Trastorno Bipolar también puede afectar a niños y adolescentes: ¿cómo reconocerlo y actuar a tiempo?

Susto en el aire: el hombre que se descompensó y tuvo que aterrizar de emergencia en Pocito es un exministro de Salud

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Te Puede Interesar

Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera
Apuesta industrial

En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

Guido Romero en Paren Las Rotativas. 
Entrevista

Guido Romero en Paren: los eventos deportivos que llegan a San Juan y, ¿qué artistas vendrán a la Fiesta Nacional del Sol?