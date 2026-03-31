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En San Juan, se extiende la validez de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

Tanto la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como las antiguas credenciales vencidas desde el año 2024, seguirán vigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extendieron la vigencia de los pases de colectivos de la Red Tulum vencidos de personas discapacitadas, hasta el 30 de junio de 2026.

Extendieron la vigencia de los pases de colectivos de la Red Tulum vencidos de personas discapacitadas, hasta el 30 de junio de 2026.

La Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en conjunto con la Secretaría de Tránsito y la Dirección de RedTulum establecieron extender la vigencia hasta el 30 de junio de 2026, tanto de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) como las credenciales de transportes vencidas durante los años 2024, 2025 y 2026, las que ofician de pase libre para las líneas de transporte de corta distancia para personas con discapacidad.

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"De este modo se garantiza el derecho constitucional a la movilidad y el acceso al transporte público de pasajeros para las personas con discapacidad, sin interrupciones ni la necesidad de realizar otro trámite alternativo", indicaron las autoridades del Gobierno.

Vale consignar que había una prórroga hasta el 31 de marzo de 2026 y ahora se extenderá su validez por tres meses, hasta el 30 de junio inclusive.

Las personas con discapacidad, en protección a sus derechos, tienen establecido por la Ley Provincial 814 A en su artículo 22 inciso 10 (D), la posibilidad de viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros, inclusive con un acompañante -según lo amerite cada caso, lo que debe estar especificado en el CUD-.

Para finalizar, desde las carteras recordaron que, el beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y garantiza que las personas con discapacidad, de todas las edades, accedan al traslado hacia el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, inclusive recreativo y social.

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