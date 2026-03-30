"El folklore está de moda": una idea con cinco protagonistas unidos por la misma raíz y un objetivo

En San Juan, el folklore no es solo un género musical: es parte de la vida cotidiana. Se hace presente en reuniones familiares, en juntadas entre amigos, en peñas improvisadas y en esos momentos donde una guitarra alcanza para reunir a todos en un mismo lugar. No se trata únicamente de escuchar música, sino de una forma de compartir, de identificarse y de mantener vivas costumbres que pasan de generación en generación sin necesidad de grandes explicaciones.

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Lejos de quedar en el pasado, el folklore continúa vigente y hoy encuentra nuevas formas de expresarse a través de jóvenes que lo adoptan desde su propio lenguaje. En ese contexto surge “El folklore está de moda” , un proyecto integrado por un grupo de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años que decidieron organizarse para crear un espacio donde la tradición conviva con propuestas actuales, sin perder la esencia que lo caracteriza.

Un equipo con roles claros

El proyecto está conformado por Jeremías Ahumada, Cristian Vidable, Eric Vidable y Agustina Guerra, junto a la incorporación de Jorge Recabarren en el área de streaming. Cada uno cumple un rol definido dentro del equipo, lo que permite sostener el crecimiento y ordenar las distintas áreas de trabajo.

image Jeremías Ahumada, se desempeña como cantante. Agustina Guerra es la CM y productora de “El folklore está de moda”

image Jorge Recabarren es el conductor del streaming.

Jeremías Ahumada se desempeña como cantante, aportando desde lo artístico y siendo parte activa de la identidad musical del proyecto. Cristian Vidable cumple el rol de productor, encargado de la organización general de los eventos y la planificación de cada propuesta. Eric Vidable acompaña el desarrollo general del proyecto desde su rol dentro del equipo. Por su parte, Agustina Guerra trabaja como CM y productora de “El folklore está de moda”; es estudiante de Comunicación Social en la UNSJ, estudia folklore en el Instituto de Arte Folklórico (IDAF), cuenta con más de 10 años de trayectoria como bailarina y además conduce el streaming. Jorge Recabarren se suma como conductor del streaming, participando en la interacción en vivo con el público.

Un comienzo que surgió de manera natural

La idea del proyecto comenzó en octubre, cuando Jeremías Ahumada y Cristian y Eric Vidable coincidieron en una juntada donde surgió la inquietud de hacer algo distinto dentro del folklore. En ese encuentro organizaron una serenata por el Día de la Madre, que terminó siendo el primer paso concreto de lo que más adelante se transformaría en una propuesta más amplia.

A partir de esa experiencia inicial, el grupo empezó a reunirse con mayor frecuencia y a darle forma a la idea. Una semana después se sumó Agustina Guerra, convirtiéndose en la primera incorporación al equipo. Con el crecimiento del proyecto, Jorge Recabarren se integró posteriormente para fortalecer el área de streaming y conducción, terminando de consolidar el equipo de trabajo.

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El crecimiento y la construcción del proyecto

Desde sus inicios, el desarrollo de “El folklore está de moda” fue orgánico. No se trató de algo inmediato, sino de un proceso que se fue construyendo con el tiempo, a medida que entendían que no era una iniciativa pasajera, sino algo que necesitaba sostenerse sobre bases firmes.

En ese camino, el acompañamiento de amigos, marcas locales y bandas que forman parte del line up en los eventos resultó fundamental. Ese entramado permitió darle continuidad al proyecto y ampliar su alcance, manteniendo siempre una lógica de trabajo colaborativo donde cada aporte suma al resultado final.

Sponsors: proceso y vínculo con el proyecto

En relación a los sponsors, el proceso de incorporación también fue progresivo. Al principio no fue inmediato, sino que apareció cuando el equipo comprendió que el proyecto tenía continuidad y no se trataba de algo momentáneo. Fue en ese momento cuando comenzaron a construir vínculos con marcas que acompañaran la propuesta.

Consultados sobre qué ven los sponsors en el proyecto, desde el equipo explican que perciben algo real, un producto que con recursos acotados logra generar un impacto amplio y llegar a distintos públicos. A su vez, remarcan que desde la organización se trabaja constantemente para que los sponsors se sientan parte del proyecto, integrándose como uno más del equipo y viviendo la experiencia desde adentro.

También consideran que el acompañamiento de marcas locales es una forma de apostar por la cultura y por el folklore joven, entendiendo que este tipo de iniciativas no solo impulsan eventos, sino que contribuyen al desarrollo de espacios culturales en la provincia.

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Streaming semanal y conexión con el público

Uno de los pilares del proyecto es el streaming que realizan todos los jueves a las 22 horas por Dame TV. Este espacio se consolidó como un punto de encuentro con el público, donde se combinan entrevistas, música en vivo, interacción y contenido vinculado al folklore.

El streaming no solo amplía el alcance del proyecto, sino que también permite generar una comunidad que sigue cada transmisión y participa activamente. De esta manera, el contenido digital se vuelve una herramienta clave para acompañar y potenciar el crecimiento de la propuesta.

Redes sociales y comunidad

Las redes sociales cumplen un rol fundamental en la difusión del proyecto. Funcionan como un canal directo para comunicar eventos, mostrar el detrás de escena y generar contenido que acerque el folklore a nuevas generaciones.

A través de estas plataformas, el equipo logra construir comunidad, mantener el contacto con el público y amplificar el alcance de cada actividad, reforzando la conexión entre lo presencial y lo digital.

Un espacio que crece con nuevas generaciones

Si bien el proyecto nació con la intención de acercar el folklore a los jóvenes, con el tiempo logró convocar a públicos más amplios. Hoy, en sus eventos conviven distintas generaciones, lo que enriquece la experiencia y reafirma el carácter inclusivo del folklore.

Al mismo tiempo, el objetivo de seguir atrayendo a nuevas generaciones se mantiene vigente, buscando que el folklore sea una elección y no una imposición, sino una forma de disfrute que se incorpore de manera natural.

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Proyección y continuidad

El crecimiento del proyecto implica desafíos constantes, tanto en la organización como en la expansión de sus distintas áreas. Sin embargo, el equipo proyecta seguir desarrollando la propuesta, fortaleciendo su estructura y sumando nuevas ideas que permitan sostener el crecimiento en el tiempo.

Cada integrante tiene objetivos personales y profesionales, pero comparten una misma visión: consolidar “El folklore está de moda” como un espacio cultural que combine identidad, trabajo colectivo y una mirada hacia el futuro.

“El folklore está de moda” no surge solo como un proyecto, sino como el resultado de una construcción colectiva que refleja el compromiso de un grupo de jóvenes con su cultura. A través de la música, la producción, la comunicación y el streaming, lograron articular distintas herramientas para dar forma a una propuesta que respeta la tradición, pero que también se adapta a los tiempos actuales. En ese equilibrio entre lo heredado y lo que viene, encuentran su identidad y el impulso para seguir creciendo.