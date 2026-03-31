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Atención vecinos

Por trabajos en la red, hay corte de luz en una zona de Capital

El servicio se interrumpió a primera hora de este martes y volvería en el transcurso de la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante la mañana de este martes 31 de marzo, se registró una interrupción del servicio eléctrico en un sector de Capital debido a trabajos programados de mantenimiento.

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Según se informó, el corte comenzó a las 06:25 y afecta a la zona comprendida entre calles Mendoza y Corrientes, y Mendoza y Juan Jufré. Las tareas forman parte de un esquema de mejoras en la red eléctrica.

Desde la empresa prestadora indicaron que el servicio sería restituido alrededor de las 9 horas, una vez finalizadas las labores previstas.

Asimismo, solicitaron comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y remarcaron que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad y continuidad del suministro.

Por otro lado, recordaron que los usuarios pueden realizar trámites de manera online a través de la Oficina Virtual. En caso de reclamos o consultas, se encuentra disponible la línea gratuita 0800 666 3637.

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