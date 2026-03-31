Por trabajos en la red, hay corte de luz en una zona de Capital

Durante la mañana de este martes 31 de marzo, se registró una interrupción del servicio eléctrico en un sector de Capital debido a trabajos programados de mantenimiento.
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El servicio se interrumpió a primera hora de este martes y volvería en el transcurso de la mañana.
Durante la mañana de este martes 31 de marzo, se registró una interrupción del servicio eléctrico en un sector de Capital debido a trabajos programados de mantenimiento.
Según se informó, el corte comenzó a las 06:25 y afecta a la zona comprendida entre calles Mendoza y Corrientes, y Mendoza y Juan Jufré. Las tareas forman parte de un esquema de mejoras en la red eléctrica.
Desde la empresa prestadora indicaron que el servicio sería restituido alrededor de las 9 horas, una vez finalizadas las labores previstas.
Asimismo, solicitaron comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y remarcaron que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad y continuidad del suministro.
Por otro lado, recordaron que los usuarios pueden realizar trámites de manera online a través de la Oficina Virtual. En caso de reclamos o consultas, se encuentra disponible la línea gratuita 0800 666 3637.