Susto en el aire: el hombre que se descompensó y tuvo que aterrizar de emergencia en Pocito es un exministro de Salud

Un episodio que generó preocupación se registró durante la mañana de este lunes, cuando una aeronave que volaba sobre la zona de los diques debió descender antes de lo previsto tras la descompensación de uno de sus ocupantes.

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Con el correr de las horas se confirmó que quien sufrió el malestar fue Oscar Balverdi , exministro de Salud durante la gestión giojista y reconocido profesional médico en San Juan. El exfuncionario viajaba como acompañante de su hijo Javier, quien además de médico cuenta con licencia como piloto.

Según indicaron fuentes cercanas, la situación no revistió gravedad. Se trató de un cuadro pasajero que no pasó a mayores, aunque en un primer momento obligó a tomar medidas preventivas.

El incidente ocurrió en medio de una jornada marcada por altas temperaturas. Mientras sobrevolaban la zona, Balverdi experimentó una baja de presión arterial, lo que le provocó un malestar repentino. Gracias a su formación médica, él mismo pudo identificar que se trataba de un cuadro de hipotensión, posiblemente desencadenado por el calor.

Ante esta situación, su hijo activó el aviso correspondiente a los responsables del vuelo, lo que derivó en la puesta en marcha del protocolo habitual para emergencias en el aire. Esto incluyó la preparación de un descenso ágil y la disposición de asistencia médica en tierra.

Sin embargo, al momento del aterrizaje, el exministro ya se encontraba en mejores condiciones. De hecho, descendió de la aeronave por sus propios medios, sin requerir atención urgente.

Las mismas fuentes remarcaron que el episodio no pasó de un susto y atribuyeron lo ocurrido a las elevadas temperaturas que se registraban durante el vuelo recreativo por los cielos sanjuaninos.