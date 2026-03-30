lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud emocional

El Trastorno Bipolar también puede afectar a niños y adolescentes: ¿cómo reconocerlo y actuar a tiempo?

En el Día Mundial del Trastorno Bipolar, la licenciada en Psicología y Magister sanjuanina, Silvana Bellotti, da a conocer todo lo que los padres deben saber y las herramientas a tener en cuenta para calmar las crisis que lo caracterizan. Aclara que un diagnóstico de este tipo “no es el destino de un hijo. Con amor, estructura y tratamiento adecuado, se puede encontrar un centro”.

Por Myriam Pérez
bipo
bipo2
bipo3
biposilvana

Hablar de Trastorno Bipolar se ha vuelto usual en los últimos años, tanto que la mayoría de las personas saben, al menos en alguna medida de qué se trata. Quizá lo que menos se conoce es que este diagnóstico se puede dar en niños y adolescentes. Por ese motivo en este “Día” establecido para concienciar y así eliminar el estigma social, la licenciada en Psicología y magister, Silvana Bellotti, responde las dudas que surgen y brinda herramientas para que los padres sepan cómo actuar a tiempo.

Lee además
nina violada y embarazada: que pasa si un progenitor se opone a la ile
En San Juan

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE
el folklore esta de moda: una idea con cinco protagonistas unidos por la misma raiz y un objetivo
Juventud, peñas y revolución

"El folklore está de moda": una idea con cinco protagonistas unidos por la misma raíz y un objetivo

Es importe destacar que se denomina trastorno bipolar -al menos en los adultos-, a una afección crónica de salud mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, energía y actividad, alternando entre episodios de manía (euforia/irritabilidad alta) y depresión. Afecta a un 3 por ciento de la población mundial y sus causas son principalmente biológicas y neurobioquímicas.

-¿Cómo se manifiesta el Trastorno Bipolar en niños y adolescentes?

Lo primero que hay que aclarar es que no es una versión en miniatura del trastorno bipolar en los adultos. Es diferente y, muchas veces, más complejo. La irritabilidad extrema puede ser un síntoma principal, no sólo la euforia. Suele presentarse con otros desafíos como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Cuando el ánimo de un niño oscila con la fuerza de un péndulo —entre la aceleración que no lo deja descansar y el vacío que lo apaga—, lo que vemos afuera como “mal comportamiento” o “rebeldía” es, en realidad, el grito de un sistema emocional que ha perdido su centro.

biposilvana
Silvana Bellottti, destacada psicóloga sanjuanina, magister en Minoridad y Familia, escritora, docente y mamá de cuatro hijos,

Silvana Bellottti, destacada psicóloga sanjuanina, magister en Minoridad y Familia, escritora, docente y mamá de cuatro hijos,

-¿Hay que alarmarse con los berrinches repetitivos?

No sólo son berrinches. A veces el comportamiento de nuestro hijo no es falta de límites o mala crianza. Ahora si notas que esa irritabilidad parece no tener fin, momentos de energía explosiva seguidos de gran desgano o reacciones desproporcionadas ante pequeñas cosas, es posible que su sistema de regulación emocional esté pidiendo ayuda. Hay que imaginar el ánimo como un péndulo que en el trastorno bipolar se mueve con demasiada fuerza. Hacia un lado, el niño está acelerado, habla sin parar y no siente cansancio, mientras que hacia el otro lado aparece el desinterés, la queja constante o una tristeza profunda. En el centro es donde buscamos que el niño logre aterrizar. En mi nuevo libro explico que el cerebro del niño tiene un “termostato” emocional que no está funcionando bien-. No es que el niño no quiera calmarse, es que su sistema de alarma –la amígdala-, está encendido al máximo y su freno natural aún no responde. No le podemos pedir que se controle, hay que ayudarlo a regularse.

-¿Es posible detectar el momento de crisis a tiempo?

Sí, hay señales antes de la tormenta. Debemos observar cambios en la mirada, ojos demasiado brillantes o fijos; en el habla, si empieza a saltar de un tema a otro muy rápido. También si dice que no tiene sueño y amanece como si no hubiera descansado. Si detectamos algo de eso a tiempo podemos intervenir antes de que el péndulo oscile del todo.

bipo2

-¿Y eso cómo se logra?

En mi nuevo libro, ‘Más allá de la psicopatología”, invito a los padres a cambiar la mirada. No se trata de “frenar” el péndulo por la fuerza, sino de convertirnos en el suelo firme donde ellos puedan aterrizar. El diagnóstico no es una sentencia, es un mapa para entender que su cerebro necesita un “soporte de fondo” más sólido, como por ejemplo rutinas que calmen, una presencia que no juzgue y un amor que regule. Hay que saber que la casa debe ser su refugio seguro. Cuando el mundo interno del niño es un caos, el hogar debe ser predecible. Por ejemplo las rutinas de hierro como comer y dormir a horarios fijos ayudan a calmar la biología. En momentos de crisis darle pocas opciones, en lugar de preguntar qué quiere, decir es hora de tal o cual cosa. El ambiente debe ser calmo, con luces bajas, tenues y menos ruido porque eso ayuda a bajar la aceleración

-¿La tecnología colabora en el ánimo de los chicos?

Las pantallas pueden ser gasolina para un ánimo acelerado. La luz azul y la rapidez de los videos sobreestimulan un cerebro que ya está excitado. Si notas que tu hijo está acelerado, es mejor apagar los dispositivos, y eso no es un castigo, es proteger su descanso.

-¿Hay herramientas específicas para calmarlos o bajarlos a tierra?

Sí, una de las actividades que calman es el esfuerzo físico. Por ejemplo pedirles que ayuden a cargar algo pesado o amasar harina, ya que la fuerza muscular ayuda a frenar la mente. También un abrazo contenedor, o envolverlo en una manta pesada que le devuelva la sensación de sus límites. Caminar descalzos o saltar sintiendo el peso del cuerpo. En caso de que los chicos en aceleración lleguen a decir cosas poco realistas como “tengo superpoderes”, no hay que burlarse sino apelar a decir siento que tenés mucha energía, pareces un superheroe, pero aquí en casa caminamos con los pies en el suelo.

-Con la ayuda de la familia, seguramente no alcanza, ¿qué más se debe hacer?

Hay que crear una red con el médico, el psicólogo, y la escuela para hablar el mismo idioma. A veces hay medicación de soporte que le permite al niño aprovechar la terapia y el amor de su familia. Se trata de reparar el termostato para que la vida familiar sea posible.

-Los padres en algún momento se deben sentir sobrepasados por esta situación, en este caso ¿qué es lo recomendable?

No se puede ser un ancla si también te estás hundiendo, hay que saber que sentir miedo, cansancio, frustración es humano, y se debe buscar un espacio para hablarlo. Una frase que yo uso en mi libro es “si ustedes pueden respirar en medio de la tormenta, tu hijo aprenderá que la tormenta no es el fin del mundo”.

Seguí leyendo

Susto en el aire: el hombre que se descompensó y tuvo que aterrizar de emergencia en Pocito es un exministro de Salud

Después de la denuncia, piden especial cuidado en la Pampa del Leoncito durante Semana Santa

Orrego entregó sables de mando a la Plana Mayor de la Policía de San Juan y reforzó el compromiso con la seguridad pública

Reserva de Semana Santa en San Juan: Turismo espera que sea el finde largo más exitoso en lo que va de 2026

San Juan busca médicos: todos los detalles para sumarse al sistema de salud provincial

Oficial: cuándo vence el plazo para utilizar la credencial escolar y docente en San Juan

En Sarmiento, Orrego entregó casas y anunció la pavimentación de una calle clave en el departamento

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la cuadrilla del manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE
En San Juan

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

Por Luz Ochoa
Azúcar, carnes y bebidas, los productos que más aumentaron en los supermercados sanjuaninos
Inflación

Azúcar, carnes y bebidas, los productos que más aumentaron en los supermercados sanjuaninos

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Imagen ilustrativa.
Comercio

Tras el freno a la carne argentina a China, ¿qué pasará con los productos sanjuaninos exportados al gigante asiático?

El Trastorno Bipolar también puede afectar a niños y adolescentes: ¿cómo reconocerlo y actuar a tiempo?
Salud emocional

El Trastorno Bipolar también puede afectar a niños y adolescentes: ¿cómo reconocerlo y actuar a tiempo?