El Movimiento de la Palabra de Dios (MPD), perteneciente a la Iglesia Católica, lanzó la convocatoria a los tradicionales Retiros de Pascua 2026 , una propuesta espiritual abierta a la comunidad que se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril.

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La iniciativa se realizará en simultáneo en distintos puntos del Gran San Juan, con el objetivo de facilitar el acceso a los participantes. Los espacios elegidos son el Colegio Fray Mamerto Esquiú (Av. Ignacio de la Roza 1981 oeste), el SUM de la Universidad Católica de Cuyo (Av. Ignacio de la Roza 1516 oeste), la Parroquia de Santa Lucía (Ramón Franco 430 este) y el Colegio La Inmaculada (Av. Alem 538 sur). Desde la organización aclararon que en las cuatro sedes se vivirá la misma experiencia , por lo que cada asistente podrá elegir el lugar que le resulte más conveniente.

Los retiros están destinados a personas a partir de los 15 años, sin límite de edad. Sin embargo, en la Escuela La Inmaculada la convocatoria será específica para jóvenes de entre 15 y 25 años. En todos los casos, los participantes deberán asistir los tres días en el horario de 9 a 19.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2038928187040649253&partner=&hide_thread=false Cuatro sedes y una misma experiencia: tres días de reflexión y fe en los Retiros de Pascua pic.twitter.com/hBDvlkwIr4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 31, 2026

En cuanto a las recomendaciones, se sugiere llevar Biblia, elementos para tomar apuntes y alimentos para el almuerzo y la merienda bajo la modalidad “a la canasta”.

Desde el Movimiento invitan a la comunidad a sumarse a la propuesta bajo el lema “Animate a vivir una Pascua con Jesús”, destacando que se trata de una oportunidad para la reflexión, el encuentro y el crecimiento espiritual.

Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al 264-4694371 o completando el formulario de inscripción online: https://forms.gle/AZnbgPMQFuj2dDtz9. Además, se puede seguir la actividad del movimiento en sus redes sociales: Centro San Juan MPD, Rama Mariana San Juan, Santa Lucía MPD y Catedral MPD.