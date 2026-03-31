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Firma de convenio

'Construyendo Valores' se suma como herramienta para la reinserción social de personas en conflicto con la ley Penal

Los programas sociales del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Poder Judicial se complementarán entre sí con el deporte como eje central dentro de la Justicia Restaurativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte firmó un convenio con Ministerio Público Fiscal, Corte de Justicia y Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan para la implementación de programas y herramientas con fines de construcción de valores, disciplina y convivencia social. La firma se concretó en la mañana de este 31 de marzo en la Sala de Prensa Dante Pantuso del estadio cubierto Dr. Aldo Cantoni.

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Las autoridades firmantes fueron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Dr. Guido Romero; presidente de Corte de Justicia, Dr. Daniel Olivares Yapur; Fiscal General de Corte de Justicia, Dr. Guillermo Baigorrí; y presidenta de Consejo de Fiscalías y Asesorías, Dra. Laura Romarión. También estuvieron presentes el secretario de Deporte, Dr. Pablo Tabachnik; subsecretario de Deporte Federado, Lic. Santiago de la Torre, entre otros.

El objetivo principal es fortalecer la cooperación interinstitucional, y optimizar recursos para el desarrollo del programa Justicia Restaurativa. Es una herramienta orientada a promover la reinserción social de personas en conflicto con la ley penal. El deporte y sus actividades serán uno de los ejes centrales para llevar adelante las acciones pertinentes.

Las partes involucradas también acordaron la implementación de los programas Construyendo Valores y Escuelas de Iniciación Deportiva, creados en el seno de la Subsecretaría de Deporte Federado. Estas políticas inculcan propuestas vinculadas a salud mental, prevención del suicidio, asistencia ante consumos problemáticos y capacitación laboral. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de desarrollar actividades deportivas, recreativas y formativas.

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Dr. Guillermo Baigorrí, Fiscal General de Corte de Justicia: “Para la Fiscalía este es un paso muy importante. Justicia Restaurativa es una herramienta complementaria para disminuir y/o evitar la reincidencia de delitos, principalmente en victimarios de entre 14 y 18 años. Creo que este es un convenio muy bueno, para que la solución al conflicto no sólo sea la pena, sino también el trabajo social. Agradecemos la colaboración del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte porque nos brindarán un marco fundamental para poner en práctica este programa”.

Dr. Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte: “Agradecemos que nos hayan hecho parte de Justicia Restaurativa. Es iniciativa del gobernador Orrego trabajar de manera transversal también con los demás poderes del Estado. Brindaremos el apoyo necesario con Construyendo Valores. Es una herramienta que nos enorgullece. Es un orgullo ponerlo a disposición para que la situación mejore y las personas en conflicto con la ley cuenten con más herramientas para su reinserción en la sociedad. Será un honor trabajar de manera interinstitucional por este objetivo”.

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Dr. Daniel Olivares Yapur, presidente de Corte de Justicia: “El programa Justicia Restaurativa es como Política de Estado para el Poder Judicial. Una nueva mirada o enfoque, que va más allá de la sentencia condenatoria, está la mirada humana, la responsabilidad de reestablecer el valor social. La función de la Justicia que la ejercemos en conjunto con estas instituciones tiene como objeto la pacificación social. Y sumar el deporte y sus actividades será muy bueno, porque dignifica, es adquisición de valores, es terapéutico. Agradecemos mucho esta iniciativa y participaremos en todo lo necesario para que estos programas unidos puedan ser aportes positivos para la sociedad sanjuanina”.

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