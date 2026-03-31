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En Capital

En imágenes, cómo quedaron los 20.665 metros cuadrados de la Avenida Alem renovada

Tras la inauguración encabezada por Marcelo Orrego, la renovada Avenida Alem luce su asfalto nuevo, mejorando la seguridad y la circulación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En imágenes, el tramo de la Avenida Alem, en Capital, que fue inaugurado anoche.

En imágenes, el tramo de la Avenida Alem, en Capital, que fue inaugurado anoche.

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El nuevo pavimento de la Avenida Alem se extiende como una cinta oscura y uniforme bajo el sol sanjuanino. En imágenes, aquellas que pueden observar en su recorrido cotidiano de vecinos y conductores, se revela el resultado de una intervención que transformó por completo 20.665 metros cuadrados de una de las arterias más transitadas de Capital, devolviéndole continuidad, seguridad y una circulación más fluida.

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La escena cambia desde el primer tramo, entre calle 9 de Julio y Belgrano. Donde antes había fisuras que se abrían como grietas irregulares, baches que obligaban a esquivar y deformaciones que quebraban el ritmo del tránsito, hoy la superficie aparece compacta, homogénea, recién trazada.

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A medida que se avanza hacia el lateral de Circunvalación, la intervención se percibe en cada detalle. El trabajo comenzó mucho antes de que el asfalto quedara a la vista: hubo un relevamiento técnico minucioso, seguido por el saneamiento de las bases más comprometidas. Esa estructura invisible sostiene ahora la nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente, de cuatro centímetros de espesor, que cubre toda la traza intervenida.

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El recorrido continúa y la obra se hace tangible en la regularidad del camino. La compactación, realizada con rodillo autopropulsado, dejó una terminación uniforme, pensada no solo para el presente sino para prolongar la vida útil de la calzada. En la rotonda y los empalmes con el lateral de Circunvalación, la transición es más armónica: los encuentros entre tramos fueron ajustados para mejorar la geometría y evitar sobresaltos en la conducción.

Sobre la superficie, las líneas blancas recién pintadas ordenan el tránsito. Son cerca de 1.400 metros de señalización horizontal aplicada con pintura en caliente, que delinean carriles y refuerzan la seguridad vial.

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Según destacaron las autoridades sobre la obra, son aproximadamente 260 familias las que viven a lo largo de la traza desde 9 de Julio hasta el lateral de Circunvalación, que encuentran una circulación más segura frente a sus hogares. A ellos se suman las cerca de 1.800 familias del barrio Bardiani y zonas aledañas de Trinidad, que utilizan esta vía de manera permanente. En total, entre 2.500 y 3.500 personas se ven beneficiadas por una obra que, más allá del pavimento, impacta en la rutina diaria: menos sobresaltos, más previsibilidad, mayor tranquilidad al desplazarse.

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Inauguración oficial y puesta en valor

La inauguración de la obra de la Alem fue realizada este lunes por la noche, con un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La intervención se enmarca en el Plan Urbano de Repavimentación de la Red Vial Municipal de Capital, orientado a recuperar la estructura y funcionalidad de calles con deterioro avanzado.

El acto se realizó en la intersección de calle Abraham Tapia y Avenida Alem, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas los ministros Fernando Perea, Guido Romero y Gustavo Fernández; el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero; y la intendenta Susana Laciar, junto a vecinos que celebraron la finalización de los trabajos.

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Durante su discurso, Orrego destacó el impacto de este tipo de obras en la vida cotidiana: subrayó que la pavimentación no solo mejora la circulación, sino que transforma la experiencia diaria de quienes transitan y habitan la zona, especialmente en una arteria clave que conecta múltiples puntos de la Capital.

Además, remarcó la importancia de sostener la obra pública y de continuar poniendo en valor a Capital, uno de los departamentos con mayor peso histórico y cultural de la provincia. En esa línea, valoró el trabajo conjunto con el municipio y reafirmó la necesidad de avanzar en los 19 departamentos de San Juan con una mirada integral.

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Por su parte, la intendenta Susana Laciar señaló que la renovación de la Avenida Alem forma parte de un conjunto de obras esperadas por los vecinos, destacando el compromiso compartido entre el municipio y el Gobierno provincial para jerarquizar la ciudad y mejorar la calidad de vida en todos sus distritos.

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