El mandamás de la Asociación Obrera Minera Argentina fue reelecto y alcanzará los 26 años de gestión

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) realizó entre el 25 y el 27 de marzo las elecciones para renovar sus autoridades a nivel nacional y en las distintas seccionales para el período 2026-2030. El proceso electoral concluyó el viernes por la noche. De acuerdo con el escrutinio provisorio, el actual secretario general, Héctor Laplace , obtuvo más del 97% de los votos, lo que le permitirá continuar al frente del gremio hasta el 20 de mayo de 2030.

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Según se informó, los comicios se desarrollaron durante tres jornadas en los lugares de trabajo, tal como se había establecido en un congreso extraordinario previo. La participación superó el 70% del padrón y no se registraron incidentes.

Laplace conduce la AOMA desde abril de 2004 y, al finalizar el próximo mandato, acumulará 26 años en el cargo. A nivel nacional, la lista encabezada por el dirigente fue la única presentada. Iván Malla continuará como secretario adjunto.

Desde el gremio indicaron que el proceso electoral se llevó adelante en un contexto marcado por desafíos en la actividad minera, vinculados a ciclos de inversión variables, etapas de exploración con menor generación de empleo y una creciente demanda de especialización laboral. Asimismo, señalaron que la conformación de la conducción nacional incorpora una mayor participación de jóvenes y mujeres en los espacios dirigenciales.

En ese marco, hacia fines de octubre del año pasado, Laplace había advertido sobre la situación del sector durante el Día del Trabajador Minero. En declaraciones al medio especializado El Pregón Minero, el dirigente sostuvo que la actividad atravesaba un presente “con un gris por lo menos bastante tormentoso” y aseguró que el escenario no mostraba mejoras respecto de 2024.

El titular de AOMA señaló especialmente la desaceleración en el sector del litio, donde -según indicó- la baja del precio del mineral impactó en las inversiones y en el empleo, particularmente en empresas contratistas.

Además, reiteró sus críticas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que no logró generar los resultados esperados en materia de llegada de capitales. Según expresó, las inversiones actuales se encuentran por debajo de los niveles registrados en 2017.